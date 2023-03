Shazam! Furia degli Dei, il regista commenta la deludente performance del film al botteghino

Le proiezioni degli analisti non erano state clementi con il sequel di Shazam!, e infatti Shazam! Furia degli Dei non sta andando granché bene al botteghino, cosa che non ha stupito il regista David F. Sandberg.

Sembra che il futuro di Shazam! possa essere in bilico, ora che i primi dati di boxoffice confermerebbero apparentemente le stime negative in termini di incassi per il sequel DC con protagonista Zachary Levi.

Come riporta Comicbook, a vedere Shazam! Furia degli Dei sarebbero infatti andati in pochi nei primi giorni di programmazione, con soli 30 milioni di dollari guadagnati in 3 giorni, e 11.7 in sede di apertura (contro i 20.3 del primo film), segnando un debutto più basso del 44% rispetto al capitolo precedente (a fronte, tuttavia, di un budget di 125 milioni di dollari).

"Non vi preoccupate. Non è che sia una cosa così sorprendente" sarebbe stato il commento di David F. Sandberg, regista della pellicola "Sapevo da tempo dove eravamo diretti. Starò bene però, mi hanno pagato prima che uscisse il film!".

I risultati di botteghino non rispecchiano sempre la qualità del film, lo sappiamo, ma voi cosa ne avete pensato di Shazam! Furia degli Dei? E vi piacerebbe vedere nuovi contenuti su Shazam! nel futuro DC al cinema?