Shazam 2 non è canonico nel nuovo DC Universe di James Gunn

Il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman James Gunn ha nuovamente condiviso alcuni aggiornamenti sul DCU sui suoi account social media. Tuttavia, i fan di Shazam! Furia degli dei tra di voi potrebbero rimanere delusi.

Alla domanda se il film sia canonico per il DCU in base ai suoi precedenti commenti (ricordiamo che il sequel vedeva Emilia Harcourt e John Economos di Peacemaker tentare di reclutare Billy Batson nella Justice Society), Gunn ha ribadito: "Non c'è bisogno di essere confusi. Non è canonico. Non so cosa c'entrino Harcourt o Economos con la Justice Society".

Il regista non è mai stato contento del fatto che quei personaggi siano stati inseriti in progetti come Shazam! Fury of the Gods e Black Adam, quindi non siamo esattamente scioccati dal fatto che ora intenda ignorare quelle scene.

Shazam! Furia degli Dei diventa ufficialmente il peggior incasso di sempre del DCEU

Gli aggiornamenti di James Gunn sul DCU

A Gunn è stato anche chiesto se Creature Commandos o Superman debbano essere considerati come un'introduzione al nuovo DCU, il che lo ha spinto a rispondere: "Penso che entrambi siano storie individuali che facciano parte di un universo complessivo. Entrambe esistono da sole. Non vedo nessuna delle due come una 'introduzione', ma Creature Commandos viene prima".

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Infine, il regista di Superman ha confermato che il nuovo logo di Man of Tomorrow è specificamente basato su Kingdom Come, lasciandoci chiedere cosa ha intenzione di adattare dal fumetto di Mark Waid e Alex Ross.

Il primo film del DC Universe, Superman, racconta la storia del viaggio dell'Uomo d'acciaio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia in un mondo corrotto che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta per il ruolo di Lois Lane. Il cast comprende Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di Engineer.