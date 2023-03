Shazam 2, il flop del cinecomic è tutta colpa di Dwayne Johnson?

Ora che i dati hanno confermato il pesante flop al botteghino di Shazam! Furia degli dei, un nuovo report sosterrebbe che buona parte della colpa sarebbe di Dwayne Johnson e dei suoi vecchi piani per Black Adam alla DC.

A sganciare l'accusa è The Wrap, che attribuisce parte della colpa del fallimento di Shazam 2 a Dwayne Johnson, in quanto la star di Black Adam avrebbe posto il veto a idee che avrebbero visto il cameo dello Shazam di Zachary Levi nella scena post-credit di Black Adam e l'apparizione di personaggi della Justice Society nella scena post-credit di Shazam! Furia degli Dei.

Secondo quanto riferito, The Rock voleva che il DC Extended Universe ruotasse attorno a lui e al Superman di Henry Cavill, e Shazam non faceva parte dei suoi piani. Il produttore di Shazam 2, Peter Safran, avrebbe tentato di riutilizzare un'idea poi non utilizzata di Black Adam, ma Johnson è intervenuto per impedire l'apparizione di personaggi della Justice Society e si è quindi optato per due personaggi di Peacemaker.

Shazam! Furia degli Dei segna la peggior apertura del DCEU di sempre al box office USA

Tutto questo, tuttavia, non ha più alcun significato dato che adesso le redini del nuovo DC Universe sono nelle mani di James Gunn e dello stesso Safran, che probabilmente rebooteranno questi personaggi. Nel frattempo, David F. Sandberg ha deciso di dire addio ai cinecomic e tornare all'horror.