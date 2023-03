Shazam! Furia degli Dei, la reazione del regista al flop: "Niente più supereroi, torno all'horror"

Dopo che Shazam! Furia degli Dei ha segnato la peggior apertura del DCEU di sempre al box office USA, la reazione sconfortata del regista David F. Sanberg non si è fatta attendere. Il cineasta ha confessato pubblicamente la decisione di abbandonare il mondo dei supereroi per tornare a dedicarsi all'horror.

"Su Rotten Tomatoes ho appena ottenuto il mio punteggio di critica più basso e il punteggio di pubblico più alto nello stesso film. Non mi aspettavo una replica delle critiche del primo Shazam!, ma sono rimasto comunque un po' sorpreso perché penso che sia un buon film. Vabbè. Come dico da un po' di tempo, non vedo l'ora di tornare all'horror (oltre a provare cose nuove). Dopo sei anni di Shazam per ora ho decisamente chiuso con i supereroi" ha twittato David F. Sanberg.

"Solo per essere chiari, non mi pento nemmeno per un secondo di aver fatto i film di Shazam", ha aggiunto. "Ho imparato così tanto e ho avuto modo di lavorare con persone davvero straordinarie. Sarò per sempre grato di aver diretto questi due film! Sono state esperienze molto impegnative, ma preziose. Una cosa che non vedevo davvero l'ora di fare è disconnettermi dal discorso sui supereroi online. Questo mi stressa così tanto, sarà bello non doverci più pensare".

Qui la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei. Nei primi giorni di programmazione, Shazam! Furia degli Dei ha incassato circa 30 milioni in patria, a cui si aggiungono altri 35 milioni raccolti nei mercati esteri. Dato che il film è costato 110 milioni e altri 100 milioni sarebbero stati spesi in marketing, sembra improbabile che alla fine si riveli un successo per Warner Bros. e DC Comics.