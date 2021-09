Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Marvel sfonda al box office italiano

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Meng'er Zhang in una scena d'azione

Marvel si conferma vincente anche al box office italiano col debutto di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che apre con un incasso di un milione e 484 mila euro, di cui un milione e 143 mila euro raccolti solo nel weekend. In Italia il cinecomic è uscito in 364 sale. Come potete leggere nella nostra recensione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, il film si concentra sul primo eroe asiatico del Marvel Universe, Shang-Chi, interpretato dalla star Simu Liu, in un'avventura ricca di suspence e combattimenti di arti marziali.

Dopo l'ottima apertura, Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto cede il passo a Marvel ed è secondo con un incasso di 516.000 euro che lo portano a un totale di 1 milione e 834 mila euro. Come svela la recensione di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono ancora gli scoppiettanti protagonisti del sequel che racconta la fine della loro storia d'amore, che ha fatto la fine di un gatto in tangenziale. Monica e Giovanni non stanno più assieme e lei è finita in carcere per colpa di un tiro mancino delle gemelle Pamela e Sue Ellen. Giovanni viene coinvolto nel tentativo di riabilitare Monica, finendo a quanto pare ad avere a che fare di nuovo con lei e un lato molto pittoresco di Roma.

Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata scende in terza posizione e raccoglie altri 375mila euro per un totale di quattro milioni e 395mila euro. Di seguito la sinossi di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova "magica" avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Quarta posizione per Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nono capitolo della saga automobilistica con Vin Diesel tanto atteso dai fan. Qui la nostra recensione di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che supera i quattro milioni e 287mila euro di incasso totale con i 313mila raccolti nel weekend.

Debutta in quinta posizione Malignant, il nuovo horror di James Wan che incassa 164 mila euro in 255 sale. Qui la recensione di Malignant, incentrato su Madison, giovane paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi. Il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono reali e quindi doppiamente terrificanti.