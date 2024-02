Avengers 5, Simu Liu: 'Shang-Chi sarà nel film? Saperlo è al di sopra delle mie possibilità'

Simu Liu, star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha parlato del suo futuro nei panni di Shang-Chi e della possibilità di tornare in Avengers 5. Durante un'intervista con ComicBook alla prima del suo nuovo film Arthur The King, Liu è stato interrogato sul ruolo apparentemente incerto di Shang Chi nel prossimo capitolo della saga degli Avengers, dopo che il regista Destin Daniel Cretton ha abbandonato il progetto.

L'ultima apparizione di Shang-Chi nel MCU è stata in una scena post-credits in cui il personaggio incontra Wong e Capitan Marvel. Liu ha risposto con incertezza sul futuro del personaggio, affermando che solo i responsabili del MCU come Kevin Feige potrebbero sapere cosa ne sarà di Shang-Chi. Liu ha poi elogiato Destin Daniel Cretton, che dovrebbe tornare alla regia per il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

The Marvels, la regista inviava messaggi dal set al collega di Shang-Chi "Che diavolo significa questa me*da?"

La dichiarazione dell'attore

Ecco cosa ha dichiarato l'attore: "Ad essere onesto, non so proprio se il mio personaggio tornerà, voglio dire, saperlo è al di sopra delle mie possibilità. Voglio solo continuare a esserne fan. Di solito in questi casi si riceve una telefonata in cui ti dicono dove e quando presentarti. Ma Destin è un regista speciale e siamo molto felici di averlo nel sequel. Quindi, ci lavorerà e non vediamo l'ora di vedere cosa ne verrà fuori. Penso che farà un lavoro brillante".

Sebbene infatti Cretton abbia abbandonato il prossimo sequel dei Vendicatori, il regista continuerà a collaborare con i Marvel Studios in altri progetti, ovvero il sequel di Shang-Chi 2 e Wonder Man.