Shang-Chi: Iron Fist farà la sua apparizione nel sequel

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli rimane uno dei migliori film della Fase 4 dei Marvel Studios. Allo stato attuale, è ancora un film epico di arti marziali che ha fatto conoscere al pubblico Simu Liu. Purtroppo, da allora il personaggio è stato messo da parte e sono passati tre anni dall'ultima volta che abbiamo visto Shang-Chi sui nostri schermi.

Lo scooper Daniel Richtman ha condiviso oggi un aggiornamento, confermando che l'attuale piano per Shang-Chi 2 - che si dice si intitolerà Shang-Chi and the Wreckage of Time - dovrebbe iniziare la produzione il prossimo anno. Richtman afferma che i viaggi nel tempo saranno coinvolti, così come Iron Fist. Non si sa quale versione del personaggio vedremo nel film, anche se scommettiamo che non sarà il Danny Rand di Finn Jones (Lin Lie sembra molto più probabile).

Simu Liu è Shang-Chi: "Spider-Man mi batterebbe nelle acrobazie, ma non a karaoke!"

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Le parole di Simu Liu

"Oh, cavolo, non lo so ad essere sincero. Voglio dire, queste cose sono al di sopra delle mie possibilità. Voglio solo continuare a esserne un fan. Ma Destin è un regista speciale e siamo molto felici di averlo nel sequel. Quindi, ci lavorerà e non vediamo l'ora di vedere cosa ne verrà fuori. Penso che farà un lavoro brillante ", ha detto di recente Simu Liu a proposito di quando Shang-Chi potrebbe fare il suo ritorno nel MCU.

"Ci sono molte idee che abbiamo avuto nell'opener, e alcune di queste idee sono state piantate come domande, alla fine del nostro film. Ci sono cose che potenzialmente vogliamo esplorare in futuro. Tutto cambia così spesso, quindi è difficile dire quante di queste idee arriveranno effettivamente al traguardo, ma ce ne sono molte", ha continuato la star di Barbie.