Scream 7, Neve Campbell: 'Tornerò solo se mi faranno un'offerta rispettosa'

Dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'abbandono improvviso da parte di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon del progetto di Scream VII, l'ex protagonista Neve Campbell ha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise. Da tempo infatti girano dei rumor su una reintegrazione di Campbell e Patrick Dempsey nel cast e adesso, per la prima volta, l'attrice si è espressa in merito all'argomento.

Durante un'intervista al BAFTA Tea Party di Beverly Hills, la star che ha interpretato Sidney Prescott in cinque film del franchise per ben 25 anni, ha rivelato che tornerebbe nel ruolo della final girl ma a una condizione. Ecco cosa ha detto: "Sono a conoscenza delle voci che stanno girando al momento e immagino che ai vertici stiano cercando di capire cosa fare. Non sarei sorpresa se mi chiamassero".

"Ma allo stesso tempo, qualche anno fa ho fatto una dichiarazione forte, ovvero non credo che mi avrebbero trattata nel modo in cui mi hanno trattata se fossi stata un maschio e che mi merito una certa ricompensa per aver portato avanti questo franchise per tutto il tempo in cui ci ho lavorato. Dobbiamo difendere le donne in questo settore e far sapere quanto valiamo. Per me questo non è cambiato. Quindi, se dovessero tornare da me, dovrebbe farlo con un'offerta rispettosa e in linea con il mio contributo al franchise", ha aggiunto l'attrice.

La disputa per il salario

Campbell si riferisce al discorso che ha fatto nel 2022 in occasione della sua uscita di scena dal franchise, avvenuta a causa di una disputa salariale tra lei e la produzione. "Non provavo la sensazione che quello che mi stava venendo offerto equivalesse al valore che porto a questo franchise, e a quello che ho dato alla saga per 25 anni" aveva sostenuto l'attrice ai tempi.

Campbell ha poi concluso l'intervista BAFTA Tea Party dicendo: "Lo farei? Ci sono milioni di fan là fuori di questo franchise. Questi film significano molto per le persone. Significano molto per me. Significano molto per Kevin Williamson. Significavano molto per Wes Craven. Significavano molto per tutti i membri del cast e a tutti noi piacerebbe vedere questo franchise continuare. Mi dispiacerebbe vederlo perdersi. Quindi vedremo".

A questo proposito, Williamson, autore della saga originale, ha detto che gli piacerebbe vedere Campbell tornare nei panni di Sidney. "Le darei i soldi. Sono sicuro che c'è un numero su cui possono essere d'accordo che li renderà entrambi felici, quindi spero che un giorno la cosa si risolva", ha detto durante un'apparizione nel podcast di Happy Horror Time lo scorso autunno.