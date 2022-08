Scream 6, Neve Campbell: "Se fossi stata un uomo mi avrebbero offerto di più"

L'attrice Neve Campbell è tornata a parlare del motivo per cui ha rifiutato di recitare in Scream 6 dopo l'offerta economica ricevuta dalla produzione.

In Scream 6 non tornerà la protagonista Neve Campbell e ora l'attrice ha nuovamente parlato del motivo per cui non riprenderà la parte di Sidney Prescott.

La notizia del suo addio alla saga horror era stata confermata nel mese di giugno con un comunicato in cui si svelava che l'offerta economica ricevuta non era all'altezza delle aspettative.

Neve Campbell, intervistata da People, ha ora spiegato: "Non provavo la sensazione che quello che mi stava venendo offerto equivalesse al valore che porto a questo franchise, e a quello che ho dato alla saga per 25 anni".

L'attrice ha inoltre ribadito: "Se fossi un uomo e avessi girato cinque capitoli di un'immensa saga blockbuster nel corso di 25 anni la cifra non sarebbe stata la stessa".

Neve ha sempre parlato del suo amore per Scream e per il personaggio di Sidney, tuttavia ha ammesso di aver pensato di non avere scelta: "Nella mia anima semplicemente non potevo farlo. Non potevo arrivare sul set con quella sensazione, sentendo di essere sottovalutata e percependo l'ingiustizia, o la mancanza di equità che circondava la questione".

I fan dell'attrice non potranno quindi rivederla mentre lotta contro l'iconico killer Ghostface. La prossima occasione per vederla sugli schermi sarà Twisted Metal, la serie di Peacock con protagonista Anthony Mackie, e la seconda stagione della serie Avvocato di difesa, progetto targato Netflix.