Scream 6: Neve Campbell ha visto il film e Skeet Ulrich ha svelato la reazione dell'interprete di Sidney

Neve Campbell, che è stata per molti anni la protagonista della saga horror, ha rivelato a Skeet Ulrich la sua reazione dopo la visione di Scream 6.

Scream 6 dovrà fare i conti con l'assenza di Neve Campbell, ma l'interprete di Sydney ha avuto modo di vedere il nuovo sequel della saga horror e ha condiviso la sua reazione.

L'attrice è stata infatti ospite di un evento a cui ha partecipato anche Skeet Ulrich e i due amici e colleghi hanno commentato il nuovo film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Skeet Ulrich, interprete di Billy Loomis nel film di Wes Craven, sul red carpet della première di Scream VI ha parlato di Neve Campbell spiegando: "Abbiamo trascorso il weekend insieme a una convention".

L'attrice, parlando con l'amico e collega, ha svelato la sua reazione alla visione del nuovo sequel: "Lo ama, ama quello che abbiamo fatto".

Neve ha rinunciato a ritornare sul set con la parte di Sidney e Skeet ha ricordato: "C'erano semplicemente delle questioni professionali che, essendo una donna d'affari, sono importanti per lei e tutti noi la sosteniamo. Lei è la final girl, senza alcun dubbio. Penso che le manchi la saga, tutto quello che riguarda Scream".

Scream VI: Ghostface in una scena inquietante

Ulrich ha poi commentato il proprio ritorno nell'universo horror: "Questo è nuovo per me. Ho girato il film originale e poi ho compiuto un grande salto".

I risultati ai box office che sembra in grado di ottenere Scream 6 potrebbero portare allo sviluppo di un ulteriore capitolo della storia e Sidney Prescott, considerando che Neve Campbell ha rinunciato al sesto capitolo solo per questioni economiche, potrebbe forse tornare se la sua interprete raggiungerà un accordo con la produzione. I fan dovranno però attendere per avere qualche certezza riguardante il futuro di Scream.