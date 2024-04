Scream 7: svelati i primi dettagli del plot

Scream 7 si preannuncia "un affare di famiglia". I nuovi dettagli sulla trama del sequel rivelano che la famiglia di Sidney Prescott sarà l'obiettivo principale di Ghostface nel nuovo capitolo del franchise horror.

Scream VI: Ghostface tra la folla

A rivelare le anticipazioni è l'insider Daniel Richtman, che rivela su X: "Sono in corso i casting per trovare gli attori per i due bambini di Sidney. Sembra che il nuovo capitolo si concentrerà sulla famiglia di Sidney e che Ghostface prenderà di mira lei, il marito e i due figli."

Queste anticipazioni sembrano confermare che Scream 7 non presenterà nessuno dei personaggi introdotti nei sequel Scream (2022) e Scream VI (2023). Invece, il franchise si concentrerà nuovamente sulla protagonista originale, Sidney Prescott, con Neve Campbell che tornerà nel ruolo dopo la rottura con la produzione dovuta a problemi di salario.

Scream VI: l'arte della suspense in tre scene

La nuova direzione del franchise Scream

Oltre a Neve Campbell, sono in trattative per fare ritorno in Scream 7 anche i veterani Courteney Cox e Patrick Dempsey. Cox, unica attrice assieme a Roger L. Jackson, voce di ghostface, a essere apparsa in tutti e sei i capitoli di Scream, potrebbe riprendere nuovamente il ruolo della giornalista Gale Weathers mentre Patrick Dempsey potrebbe tornare a vestire i panni del Mark Kincaid, apparso in Scream 3 (2000). Nei due precedenti film di Scream, è stato rivelato che Sidney Prescott si era rimessa insieme a Mark fuori dallo schermo e che ora i due erano sposati e con figli.

In origine la storia di Scream 7 era molto diversa

Scream VI: Jenna Ortega e Melsisa Barrera in una foto

Il ritorno di Neve Campbell in Scream 7 non era inizialmente previsto. in un primo tempo era stato stabilito che la nuova avventura horror si sarebbe concentrata sulle sorelle Carpenter, stoyline inaugurata nel 2022 in Scream. il licenziamento di Melissa Barrera dovuto al suo supporto pubblico a Gaza sui social media ha spinto gli autori del franchise a cambiare rotta. Tanto più che poco dopo anche Jenna Ortega ha annunciato che non avrebbe fatto ritorno nei panni della sorella minore di Sam, Tara Carpenter, per via di conflitti di schedule con la lavorazione della seconda stagione di Mercoledì.

Con le due nuove protagoniste del franchise fuori dai giochi, Spyglass ha stravolto i piani tornando a corteggiare Neve Campbell e rivelando che il co-creatore del franchise originale Kevin Williamson avrebbe diretto Scream 7 da una sceneggiatura scritta da James Vanderbilt e Guy Busick. Al momento non è noto quando inizierà la produzione dell'atteso sequel.