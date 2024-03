Scream 7, Mason Gooding è positivo riguardo al sequel: 'Ce la faranno a realizzarlo'

Negli ultimi mesi i fan di Scream hanno ricevuto solo aggiornamenti deludenti su Scream 7 e, sebbene non ci siano notizie ufficiali su quando il progetto andrà avanti, la star di Scream 2022 e Scream VI Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) è fiducioso che il progetto verrà realizzato prima o poi.

Nonostante le varie sfide creative che il progetto ha dovuto affrontare, come l'abbandono del regista Christopher Landon, Gooding ha dichiarato che c'è da guadagnare portando in vita un settimo film, quindi è solo una questione di tempo prima che il progetto vada avanti. Allo stato attuale, non sono si conoscono ancora né i membri del cast, né il nuovo regista.

"Se possono fare soldi, vi garantisco che lo faranno. È una di quelle cose per cui si aspetta di sentire le persone che prendono le decisioni importanti", ha detto Gooding a Variety.

L'attore ha poi aggiunto: "Si tratta solo di tenere il passo con quanto fatto fino ad ora e cercare di realizzare il miglior film per i fan. Scream non esiste senza le persone che lo apprezzano. Se la gente lo vuole, sicuramente faranno del loro meglio per realizzarlo. Ce la faranno".

Scream VI: Mason Gooding, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown in una scena

La crisi creativa

Il primo scossone per il franchise è stato l'annuncio che i registi di Scream e Scream VI Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin non sarebbero tornati per il prossimo film, anche se il progetto è stato successivamente affidato al regista di Auguri per la tua morte e Freaky, Christopher Landon.

Le vere preoccupazioni dei fan sono iniziate alla fine dello scorso anno, quando Melissa Barrera è stata licenziata dal franchise a causa di alcuni post pro Palestina. Dopo l'uscita di scena della Barrera, è stato annunciato che Jenna Ortega non sarebbe tornata per il sequel, a quanto pare a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì. Lo scorso dicembre, Landon aveva annunciato di non essere più coinvolto in Scream 7.

Alcuni sostengono che i problemi creativi risalgono a prima di Scream 7, poiché Scream del 2022 è stato il primo film a non essere diretto da Wes Craven, scomparso nel 2015. La storica star Neve Campbell si è ritirata da Scream VI in seguito a controversie sul suo salario. Recentemente però la stessa Campbell ha dichiarato che sarebbe disposta a tornare nel franchise.