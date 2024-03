Scream 7: Melissa Barrera rompe per la prima volta il silenzio dopo il licenziamento

L'ex-star di Scream 7 Melissa Barrera ha parlato per la prima volta del suo controverso licenziamento dal franchise.

Spyglass, infatti, ha licenziato l'attrice dopo che aveva fatto alcuni commenti pubblici sul conflitto tra Israele e Hamas. Dopo un silenzio durato mesi, Barrera ha concesso una lunga intervista all'Hollywood Reporter dove ha raccontato gli sviluppi degli ultimi mesi.

La star ha ammesso che la situazione di Scream non l'ha resa felice, ma ha insistito sul fatto che le celebrità abbiano il dovere di parlare di questioni che riguardano il nostro mondo. "Niente di tutto questo mi rende felice", ha dichiarato la Barrera parlando appunto del suo licenziamento. "È stato triste perché tengo molto al franchise. È brutto che sia successo in questo modo".

"È stato sicuramente difficile, perché ero in uno stato mentale molto confuso, ma sono stata molto fortunata", ha continuato Barrera. "Ho ricevuto molto sostegno dalle persone che mi circondavano: il mio team e in particolare i miei pubblicisti, che mi hanno sostenuto".

Quando le è stato chiesto di un possibile ritorno nel franchise di Scream, l'attrice non lo ha escluso, affermando di lavorare a Hollywood da così tanto tempo da ritenere possibile anche progetti che sembrano irrealizzabili.

"Ho imparato il detto 'mai dire mai', ma dovrebbero anche accadere molte altre cose affinché Sam torni", ha aggiunto la Barrera. "Per ora penso alla prossima pagina, al prossimo capitolo della mia carriera, e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro".

Scream: una foto di Neve Campbell e Courtney Cox in una scena

Il ritorno di Neve Campbell

Dopo il licenziamento di Barrera e l'abbandono del progetto da parte di Jenna Ortega, il team di Spyglass ha deciso di riportare indietro Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott. La regia del film è stata quindi affidata a Kevin Williamson.

"Ciao a tutti. Sono così entusiasta di annunciare questa notizia!!! Sidney Prescott sta tornando!!!!" ha scritto Campbell. "È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso possibile, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta!!! Beh, in realtà potrei".

Scream 7: svelato il vero motivo per cui Jenna Ortega ha abbandonato il film

L'attrice ha poi aggiunto: "Sebbene sia stata incredibilmente fortunata a realizzare questi film sia con il maestro dell'horror Wes Craven che con il meraviglioso team di talento di Matt e Tyler, per molti anni ho sognato quanto sarebbe stato fantastico realizzare uno di questi film con Kevin Williamson al timone. E ora sta accadendo: Kevin Williamson dirigerà Scream 7! Questa è stata la sua creatura ed è la sua mente brillante che ha immaginato questo mondo. Kevin non è solo un'ispirazione come artista, ma è anche un caro amico da molti anni. Ai fantastici fan di Scream, spero che siate eccitati quanto me. Ci vediamo sul set @kevwilliamson".