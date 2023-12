Scream 7, il regista abbandona la regia: 'Un lavoro da sogno diventato un incubo'

Il regista di Scream VII Christopher Landon ha abbandonato ufficialmente il progetto. Landon ha lasciato il lungometraggio a coronamento di un periodo tumultuoso per il franchise che ha visto uscire di scena due delle sue protagoniste, Jenna Ortega e Melissa Barrera (licenziata a causa dei suoi post sulla Palestina considerati antisemiti).

Landon ha annunciato la notizia su X scrivendo: "Credo che questo sia un momento come un altro per annunciare che ho formalmente abbandonato Scream 7 settimane fa. Questo deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E mi si è spezzato il cuore per tutte le persone coinvolte. Non ho altro da aggiungere alla conversazione se non che spero che l'eredità di Wes continui ad avere successo e si elevi al di sopra del frastuono di questo mondo diviso. Quello che lui e Kevin hanno creato è qualcosa di incredibile ed è stato un onore essermi crogiolato, anche solo per un breve attimo, nel loro splendore".

Il futuro di Scream VII

Dopo l'abbandono di Jenna Ortega a causa di una disputa salariale, similmente a quanto successo all'ex star di Scream Neve Campbell e in seguito al licenziamento di Melissa Barbera è lecito chiedersi quale sarà il futuro di Scream senza le sue protagoniste. Secondo gli ultimi rumor i produttori starebbero pensando di reintegrare nel cast Campbell e Patrick Dempsey, interprete di Mark Kincaid.

Landon è lo specialista dell'horror dietro a film come Ancora auguri per la tua morte e Freaky. Il regista avrebbe dovuto sostituire il team di registi Radio Silence che ha dato nuova luce al franchise con i capitoli cinque e sei di Scream.