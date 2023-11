Scream 7: Neve Campbell e Patrick Dempsey potrebbero tornare dopo le uscite di Melissa Barrera e Jenna Ortega

Per far fronte al licenziamento di Melissa Barrera e all'abbandono di Jenna Ortega, i produttori di Scream starebbero pensando di reintegrare nel cast Neve Campbell e Patrick Dempsey.

In poche ore Scream 7 ha perso due delle sue giovani star, Melissa Barrera, licenziata in seguito alle sue dichiarazioni pro-Palestina sui social media, e Jenna Ortega, impegnata nella lavorazione di Beetlejuice 2 e della seconda stagione di Mercoledì. Per correre ai ripari, la produzione starebbe pensando di richiamare in servizio due vecchie glorie della saga, la protagonista originale Neve Campbell e Patrick Dempsey. La coppia non appare insieme dai tempi di Scream 3, ma i loro personaggi si sono sposati fuori dallo schermo nell'universo di Scream.

Al momento, James Vanderbilt e Guy Busick stanno ancora scrivendo la sceneggiatura di Scream 7, ma creeranno una nuova bozza da presentare allo studio e al regista Christopher Landon relativamente presto.

Secondo quanto anticipato da Variety, sia Melissa Barrera che Jenna Ortega avevano firmato un contratto per due film e avrebbero dovuto rinegoziare per comparire in Scream 7. Mentre la storia dietro il licenziamento di Melissa Barrera è stata ampiamente scandagliata dai media, l'abbandono di Jenna Ortega è dovuto al suo status di astro nascente.

Secondo le fonti di Variety, il ritorno dell'attrice non era in programma anche prima del licenziamento di Barrera e la storia era già in fase di riorganizzazione, anche se i produttori speravano di riportare indietro il suo personaggio almeno per un cameo. Altri sostengono che Ortega avesse abbandonato Scream 7 molto prima che le notizie degli ultimi giorni divenissero pubbliche. Al momento l'uscita di Scream 7 è ancora fissata al 2025. Vedremo come si svilupperà il progetto horror nelle prossime settimane.