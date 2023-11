Scream 7: svelato il vero motivo per cui Jenna Ortega ha abbandonato il film

La motivazione ufficiale secondo cui Jenna Ortega sarebbe troppo occupata per fare ritorno in Scream 7 fornita qualche giorno fa non corrisponderebbe al vero. Secondo un nuovo report diffuso dall'Hollywood Reporter l'attrice, che non aveva ancora firmato un contratto per il nuovo capitolo, avrebbe abbandonato la produzione per via di una disputa salariale.

La serie Netflix Mercoledì ha proiettato Jenna Ortega nello status di star e l'attrice avrebbe chiesto un consistente aumento di salario rispetto alla cifra che le era stata corrisposta per i precedenti capitoli. Se confermata, la notizia rispecchierebbe la situazione occorsa con Neve Campbell, che lasciò Scream 6 a causa di una disputa sul suo salario.

Nel giro di pochi giorni il cast di Scream 7 ha perso Jenna Ortega e Melissa Barrera, licenziata per via dei suoi post a sostegno del popolo palestinese. E proprio Neve Campbell potrebbe essere l'ancora di salvezza per il nuovo capitolo horror. Si vocifera infatti che i produttori punterebbero a far ritornare l'interprete di Sidney Prescott assieme a Patrick Dempsey, altra vecchia gloria del franchise. Dempsey, comparso l'ultima volta Scream 3, interpretava Mark Kincaid, attuale marito di Sidney.