Scream 6: Neve Campbell ha visto il film e ha svelato quale è stata la sua reazione

Neve Campbell non ha recitato in Scream 6 e, durante la Monster-Mania Con, ha svelato la sua reazione al film che ha continuato la saga horror.

Il video condiviso su YouTube mostra infatti l'attrice impegnata a rispondere a una domanda dei fan.

Una reazione positiva

Parlando di Scream 6, Neve Campbell ha spiegato: "Non l'ho visto fino a due settimane fa. Mi ci è voluto del tempo, non so perché. Ho pensato che abbiano compiuto un lavoro davvero buono. Credo che il cast sia realmente potente, composto da attori meravigliosi. Non auguro il male a questi film".

La protagonista della saga horror ha aggiunto: "Volevo che il film fosse buono. Non sto seduta a casa pensando 'Spero faccia schifo, spero non abbia buoni incassi'. Mi preoccupo per le persone coinvolte. C'è qualcuno in cima alla catena che pensa solo ai soldi e quella è la loro prerogativa, ma per il resto? Tutti gli altri? Mi importa che questi film siano buoni, e mi importa anche per voi perché so che amate questi film".

Neve ha quindi voluto ribadire: "Ho pensato che abbiano fatto un lavoro grandioso".

Scream 6, Neve Campbell entra nei dettagli del conflitto sul suo compenso: "È stato irrispettoso"

L'assenza della protagonista

Il sesto film della saga horror è l'unico in cui non appare Sidney Prescott. L'attrice ha scelto di non essere coinvolta a causa delle discussioni sul salario che avrebbe ricevuto. Neve aveva spiegato che l'offerta ricevuta per recitare nel film non era all'altezza del contributo dato alla saga, situazione che l'ha portata alla difficile decisione di rinunciare ad apparire nel progetto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet che ha incassato circa 169 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.