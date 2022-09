Roma 2022: Causeway con Jennifer Lawrence e Raymond & Ray in concorso, Amsterdam tra le anteprime

Grande varietà di proposte, il ritorno del concorso, la valorizzazione di generi tradizionali come il western e la commedia romantica (nei 16 film del concorso, 7 sono diretti da donne). Queste sono le linee guida della XVII edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

Raymond and Ray: Ewan McGregor e Ethan Hawke nella prima foto del film

La nuova direttrice artistica Paola Malanga annuncia alcuni dei pilastri di questa nuova edizione, tra cui il premio alla carriera a James Ivory, accompagnato da un retrospettiva.

Tra i titoli forti del concorso Causeway con Jennifer Lawrence, che è anche produttrice del film in cui interpreta una reduce dell'Afghanistan affetta da sindrome da stress post-traumatico. Ethan Hawke e Ewan McGregor, per la prima volta insieme nel film Apple Raymond & Ray, interpretano due fratelli costretti a riunirsi al funerale del padre, con cui non avevano più rapporti da tempo.

Il Colibrì di Francesca Archibugi aprirà la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma

Tra i titoli italiani in concorso spiccano La cura di Francesco Patierno, con Alessandro Preziosi, rilettura contemporanea di La peste di Albert Camus ambientata in una Napoli cupissima in pieno lockdown, e I morti rimangono con la bocca aperta di Fabrizio Ferraro, che segue quattro partigiani in fuga sull'Appennino nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, i protagonisti del nuovo film di David O. Russell

Novità assoluta della Festa Freestyle, sezione libera nei formati e generi che fa il debutto quest'anno, in ccui troviamo la serie western di Francesca Comencini Django, con Matthias Schoenaerts e Noomi Rapace, ma anche Bassifondi di Francesco Pividori, videoartista che collabora con Achille Lauro, scritto da Damiano e Fabio D'Innocenzo e The Last Movie Stars di Ethan Hawke, emozionante documentario dedicato alla coppia d'oro di Hollywood Paul Newman e Joanne Woodward, al centro anche del manifesto della Festa del Cinema di Roma 2022. Spazio anche al nuovo film dio Giulio Base, Il maledetto, di Nicola Nocella.

Per quanto riguarda l serie si segnalano l'anteprima della seconda stagione di Romulus oltre a Sono Lillo di Eros Puglielli, dedicata a Posaman, folle personaggio comuico creato da Pasquale Petrolo/Lillo nel game-show Chi ride è fuori.

Amsterdam, con Christian Bale e Margot Robbie, è tra i titoli più attesi della sezione più popolare del festival, ribattezzata Grand Public, che ospita anche il western di Nicolas Cage Butcher's Crossing, la nuova commedia di Gianni Di Gregorio intitolata Astolfo, e L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio nei panni del tormentato pittore.

L'ombra di Caravaggio: un primo piano di Riccardo Scamarcio

Anya Taylor-Joy è la protagonista femminile di The Menu, progetto di genere comedy-horror prodotto da Adam McKay, accanto a Nicholas Hoult nel ruolo di una coppia che visita un ristorante esclusiva su un'isola remota per apprezzarne il menu ideato da un famoso chef (Ralph Fiennes). Spazio anche a The Lost King dell'inglese Stephen Frears, mentre Lily James, ed Emma Thompson riflettono sul senso dell'amore in What's Love Got to Do with It?. Ancora Secconda Guerra Mondiale, ma con toni comici, nel film corale di Renato De Maria Rapiniamo il duce, interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda e Filippo Timi.