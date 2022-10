Roma 2022: la settimana inizia con Raymond & Ray, War, e Il Ritorno con star Emma Marrone

La seconda settimana di programmazione di Roma 2022 si apre con i due nuovi titoli in concorso Raymond & Ray e Jeong-sun, mentre il cinema italiano sarà protagonista con le nuove opere di Gianni Zanasi, Pietro Marcello e Antonio Valerio Spera.

La giornata regalerà inoltre interessanti proposte nel settore dei documentari e della storia del cinema, mentre Emma Marrone sarà la star di Il Ritorno, film che concluderà la programmazione odierna di Alice nella Città.

I titoli in concorso

Il primo dei due titoli in concorso in questo avvio di settimana è il coreano Jeong-sun, diretto da Jeong ji-hye, che firma con il film in programma al Teatro Studio G. Borgna alle ore 15.30 la sua opera prima, in cui si racconta la storia di un'operaia di mezz'età che si muove incerta nell'universo digitale, vittima silenziosa di soprusi e prevaricazioni all'interno della fabbrica in cui lavora.

Alle 19, questa volta in Sala Petrassi, sarà invece il turno di Raymond & Ray firmato da Rodrigo Garcia in cui Ethan Hawke ed Ewan McGregor interpretano due fratellastri che devono fare i conti con le conseguenze della morte del padre.

I titoli della sezione Freestyle

Alle 20.30 negli spazi del cinema MAXXI verrà proiettato 75 - Biennale Ronconi Venezia diretto da Jacopo Quadri che, tramite interviste e materiali di repertorio, ripercorre quanto accaduto dopo che Luca Ronconi, nel 1975, viene nominato direttore della Biennale Teatro.

Nel pomeriggio verrà proiettato, sempre al MAXXI ma alle 17.30, Dario Fo: L'ultimo Mistero Buffo firmato da Gianluca Rame, un documentario che racconta il dietro le quinte di una rappresentazone di Mistero buffo avvenuta nell'agosto 2016 a Roma, quando il premio Nobel era novantenne e al termine della carriera.

Negli spazi del Teatro Studio G. Borgna, alle ore 18, verrà invece presentato Louis Armstrong's Black & Blues con cui Sacha Jenkins rivisita la musica e rivaluta la politica del trombettista e cantante jazz tramite filmati di archivio e i diari audio registrati dallo stesso artista nel corso degli anni.

In Sala Petrassi, alle ore 22, chiuderà la programmazione della sezione di lunedì il film Life is (not) a game di Antonio Valerio Spera con cui si racconta la storia della street artist Laika, dall'identità misteriosa, che ha animato i muri di Roma negli ultimi anni pandemici con poster e murales che danno spazio alla sua indignazione civile.

Il film di Gianni Zanasi nella sezione Grand Public

La sala Sinopoli ospiterà alle 18.30 l'anteprima di War - La guerra desiderata, titolo inserito nella sezione Grand Public, diretto da Gianni Zanasi. Nel cast ci sono Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizi. Il film è una commedia romantica sullo sfondo di un mondo distopico che mantiene comunque i punti in comune con la nostra realtà quotidiana. La storia è ambientata infatti in un'Italia in guerra contro Spagna e Francia a causa di una rissa tra ragazzi sfociata in violenza. A Roma si intrecciano le vite di un allevatore di vongole, di una psicologa e di suo fratello aviatore, di un barista e di molti altri personaggi alle prese con problemi quotidiani che scivolano nella paranoia bellica.

Il meglio del 2022

Alle 21.30 in Sala Sinopoli verrà proiettato Le vele scarlatte, diretto da Pietro Marcello e interpretato da Juliette Jouan, Raphael Thiéry, Noémie Lvovsky, Louis Garrel e Yolande Moreau. Il film si ispira liberamente al romanzo Le vele scarlatte, pubblicato nel 1923 dallo scrittore russo Aleksandr Grin, ed è stato il titolo di apertura della Quinzaine des Realisateurs a Cannes 2022.

Gli incontri in programma

Alle 16.30 in Sala Petrassi si svolgerà l'incontro intitolato Dove va il Western? che vedrà protagonista Francesca Comencini, regista di Django - La serie, e Gabe Polsky che ha diretto Butcher's Crossing.

Nell'ambito dei Dialoghi sul futuro del cinema italiano, alle ore 15.30 al MAXXI si darà voce agli sceneggiatori.

In mattinata, invece, alle 11.30 100autori organizza un panel di approfondimento sul tema dell'uguaglianza di genere, dal titolo Gender Equality. Il ruolo dei network. Presente e prospettive future. Piattaforme (OTT) e broadcaster tradizionali a confronto sulle strategie che stanno adottando per arrivare ad una concreta parità di genere e promuovere l'empowerment femminile a tutti i livelli della produzione audiovisiva nel nostro paese.

Omaggi e Documentari

Alla Casa del Cinema, Sala Cinecittà, alle 21 verrà proiettato il film Tacchi a spillo diretto da Pedro Almodovar per rendere omaggio a Marisa Paredes.

Nella ricca selezione di documentari viene invece proposto L'estate di Joe, Liz e Richard firmato Sergio Naitza, in programma alla Casa del Cinema in Sala Cinecittà alle 18, che cerca di capire perché il film Boom di Joseph Losey, con star Richard Burton e Liz Taylor, è diventato un flop.

Ms. Woodward & Mr. Newman

Per la retrospettiva dedicata all'amata coppia di icone del cinema, alle 11 nella Sala Cinecittà della Casa del Cinema verrà proiettato Missili in giardino di Leo McCarey, seguito alle 15.30 da Pelle di serpente di Sidney Lumet, in cui hanno recitato un trio di attori di alto livello come Magnani, Brando e Woodward.

Il programma di Alice nella città

La sezione Alice nella città propone tre nuovi titoli, iniziando alle 16 con Innocence, scritto e diretto da Guy Davidi, che racconta la storia di bambini che hanno resistito all'arruolamento ma poi sono capitolati. Le loro storie non sono mai state raccontate perché sono morti in servizio. Attraverso una narrazione basata sui loro inquietanti diari, il film descrive il loro sconvolgimento interiore intrecciando immagini militari di prima mano, momenti chiave dall'infanzia fino all'arruolamento e video amatoriali dei soldati deceduti, le cui storie sono state messe a tacere e viste come una minaccia nazionale.

Alle 18.30 è quindi il turno della proiezione di Cet été-là, diretto da Eric Lartigau e tratto dall'omonima graphic novel di Mariko e Jillian Tamaki. Ogni estate, Dune, una ragazzina di dieci anni, va coi genitori nella costa sud occidentale della Francia, dove si incontra con la sua migliore amica Mathilde. Ma quest'estate è speciale per Dune - l'anno scorso la famiglia ha saltato la loro usuale vacanza senza che lei ne sapesse il motivo. Sente che qualcosa è cambiato.

Alle 21, infine, è il turno del film Il ritorno, sceitto e diretto da Stefano Chiantini, che vede protagonisti Emma Marrone e Fabrizio Rongione. Teresa vive con Pietro. Hanno un figlio di un anno, Antonio, che lei con sacrificio sta facendo crescere. I comportamenti di Pietro però la costringono a un gesto estremo che le costa il carcere. Quando anni dopo esce, Teresa vuole riprendersi la sua vita, ma il tempo è una frattura insanabile.