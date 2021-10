Roma 2021: Passing, Red Rocket, C'mon C'Mon e la serie di Zero calcare Strappare lungo i bordi in programma

Non mancano le sorprese nel ricco programma della Festa del Cinema di Roma 2021, che solo ieri ha annunciato l'anteprima di Eternals, nuovo atteso film Marvel, a chiusura della manifestazione. 35 prime mondiali, 2 red carpet, 22 registe donne, titoli attesi come Passing, debutto alla regia di Rebecca Hall, C'mon C'mon con Joaquin Phoenix, Red Rocket di Sean Baker nella sezione principale Tutti ne parlano, mentre la preannunciata serie Netflix di Zerocalcare, Strappare lungo i bordi.

Passing: Tessa Thomson e Ruth Negga in una scena

Focus sui documentari con Frank Miller - American genius, documentario sull'opera del fummettista di culto Frank Miller che sarà protagonista di uno degli incontri ravvicinati, e JFK: Destiny Betrayed di Oliver Stone, versione estesa del lavoro presentato dal regista a Cannes, e Muhammad Ali, documentario di otto ore dedicato al pugile leggendario. Tra i titoli di spicco anche il nuovo lavoro di Zhang Yimou, One Second, e il Cyrano di Joe wright.

Premi alla carriera a due giganti del cinema che interverranno al Festival di Roma pur non avendo film in promozione: si tratta di Tim Burton e Quentin Tarantino. Tra gli incontri ravvicinati anche Jessica Chastain, protagonista del film d'apertura Gli occhi di Tammy Faye, Zerocalcare, Ligabue, Claudio Baglioni, Marco Bellocchio, Alfonso Cuaron, i Manetti Bros., che presenteranno in anteprima alcune sequenze di Diabolik, e Peter Dinklage, che si connetterà dal set del suo nuovo film in Louisiana.

Zerocalcare: Netflix annuncia la serie d'animazione italiana originale Strappare lungo i bordi

Protagoniste degli eventi speciali sono tre serie italiane molto attese: Vita da Carlo, serie Amazon scritta e diretta da Carlo Verdone, e le serie Sky A casa tutti bene - La serie di Gabriele Muccino e Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, ma il direttore Antonio Monda anticipa anche l'anteprima del nuovo film di Pif, E noi come stronzi rimanemmo a guardare.