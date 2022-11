C’mon c'mon, il film con Joaquin Phoenix stasera su Sky

Arriva in prima tv su Sky C'mon c'mon: il film con Joaquin Phoenix stasera alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Arriva in prima tv su Sky C'mon c'mon: il film con Joaquin Phoenix disponibile stasera su Sky Cinema Due alle 21.15, oltre che in streaming su NOW e on demand.

La pellicola, diretta da Mike Mills, racconta la storia di Johnny, un uomo di mezza età che - a causa di un'improvvisa crisi familiare che lo costringe a badare a suo nipote Jesse - impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta. Protagonista è Joaquin Phoenix, affiancato da un cast che comprende Gaby Hoffmann e Woody Norman. Il film è il racconto, carico di emozioni ma anche di divertimento, di un uomo piombato improvvisamente nel mondo profondamente stimolante e pervasivo dei genitori, con tutte le sue difficoltà e meraviglie.

Locandina di C'mon C'mon

Attraverso momenti piacevoli, momenti tristi, notti silenziose e giornate sorprendenti, Johnny e Jesse trovano una fiducia momentanea, che li trasforma. Provano a tenersi stretti nei momenti di ansia, a dirsi ciò che di solito non dicono, a togliersi dai guai. E man mano che si avvicinano, la storia si espande fino a toccare temi molto più grandi: la nostra interconnessione, ciò che dobbiamo al futuro, ciò di cui abbiamo memoria, le persone che ricordiamo del nostro passato; il prendersi cura l'uno dell'altro diventa così un modo per guarire quando ci si muove verso l'ignoto.

Joaquin Phoenix è Johnny, un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv (Gaby Hoffmann) gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse (Woody Norman), mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans.