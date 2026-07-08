Robert Pattinson rivede Twilight in Odissea: il paragone con Jacob Black sorprende anche i fan

Sono passati molti anni da quando il triangolo amoroso di Twilight divideva il pubblico tra il Team Edward e il Team Jacob. Eppure, per Robert Pattinson, quel ricordo è riaffiorato in modo del tutto inatteso durante la lavorazione di Odissea, il kolossal con cui Christopher Nolan porta sul grande schermo il poema di Omero.

"È un po' come Jacob": il paragone che nessuno si aspettava

Intervistato da MTV UK, Robert Pattinson ha raccontato di aver individuato una curiosa somiglianza tra Antinoo, il personaggio che interpreta nel film, e Jacob Black, il licantropo reso celebre da Taylor Lautner nella saga di Twilight.

Locandina di Odissea

L'attore ha scherzato sul fatto che il suo ruolo potrebbe persino conquistare una parte del pubblico, nonostante Antinoo sia tradizionalmente considerato uno degli antagonisti dell'Odissea. Il motivo? Dal suo punto di vista, il personaggio si limita a sostenere un'idea che, almeno in apparenza, sembra perfettamente logica. "È un po' come Jacob in Twilight", ha spiegato sorridendo. "In pratica continua a dire: "Va tutto bene, è morto. Vai avanti con la tua vita"."

Il riferimento nasce dalla posizione che Antinoo occupa nella storia. Convinto che Odisseo non farà più ritorno dalla guerra di Troia, cerca infatti di convincere Penelope ad accettare un nuovo matrimonio, diventando uno dei pretendenti più determinati alla conquista del trono di Itaca.

Guardando la vicenda da questa prospettiva, Pattinson ribalta ironicamente il punto di vista tradizionale: se il protagonista è assente da anni e tutti lo credono morto, il comportamento di Antinoo potrebbe apparire meno irragionevole di quanto racconti il mito.

Dopo Edward Cullen, Pattinson cambia completamente prospettiva

Il parallelo assume un significato particolare proprio perché in Twilight Pattinson occupava il ruolo opposto. Nei cinque film della saga interpretava infatti Edward Cullen, il protagonista romantico conteso da Bella Swan, mentre Jacob rappresentava il rivale destinato a convincerla che fosse arrivato il momento di scegliere una strada diversa.

Locandina di Odissea

Con Odissea, l'attore si ritrova simbolicamente dall'altra parte del triangolo sentimentale. Non interpreta più l'eroe che deve riconquistare la donna amata, ma l'uomo che prova a convincerla che quell'amore appartiene ormai al passato.

Negli ultimi anni Pattinson ha costruito una carriera molto distante dall'immagine che lo aveva reso celebre. Film come Good Time, The Lighthouse e The Batman hanno mostrato la sua volontà di alternare produzioni indipendenti e grandi blockbuster, affermandolo come uno degli interpreti più versatili della sua generazione.

Con Odissea aggiunge un altro titolo di grande richiamo alla sua filmografia. Diretto da Christopher Nolan, il film vede Matt Damon nei panni di Odisseo, Anne Hathaway in quelli di Penelope e Tom Holland nel ruolo di Telemaco. Il cast comprende anche Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page e Mia Goth.

L'arrivo nelle sale è previsto per il 16 luglio. Se il pubblico finirà davvero per guardare Antinoo con occhi diversi, come suggerisce scherzosamente Pattinson, sarà uno degli aspetti più curiosi da osservare quando il kolossal di Nolan incontrerà finalmente gli spettatori.