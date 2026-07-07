Odissea convince la critica, le prime impressioni parlano di: "Una regia epica di Christopher Nolan"

Quando un nuovo film di Christopher Nolan*+ viene mostrato per la prima volta alla stampa, ogni commento finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. Nel caso di Odissea**, però, l'impressione è che il dibattito si sia spostato rapidamente da una domanda all'altra: non tanto se il regista fosse riuscito nell'impresa, quanto fino a dove si sia spinto questa volta.

Una première che rafforza le aspettative

Le prime reazioni arrivate dopo lo screening riservato ai critici raccontano un'accoglienza decisamente calorosa. Pur utilizzando sfumature diverse, gran parte della critica converge sulla stessa idea: Nolan ha affrontato uno dei testi più influenti della letteratura occidentale senza rinunciare al suo modo di fare cinema.

Locandina di Odissea

Molti osservatori sottolineano come Odissea riesca a mantenere un equilibrio tra dimensione epica e coinvolgimento emotivo. Peri Nemiroff di Collider descrive il film come "un autentico banchetto cinematografico", sostenendo che pochi altri registi avrebbero potuto affrontare il poema di Omero con un'ambizione simile.

Anche Andrew J. Salazar di Discussing Film parla di un risultato di grande livello, mentre David Ehrlich di IndieWire osserva che il racconto trova la sua massima forza nell'ultima parte, dove il lungo viaggio di Odisseo raggiunge finalmente il proprio compimento.

Tra gli elementi più citati emerge il lavoro del cast. Simon Thompson definisce il film "un esempio di cinema realizzato con assoluta precisione" e riserva parole particolarmente entusiaste a Matt Damon, indicato come protagonista di una delle prove più convincenti della sua carriera. Ricevono apprezzamenti anche Robert Pattinson, nei panni di Antinoo, e John Leguizamo, interprete di Eumeo.

Anche Variety si unisce al coro. Jazz Tangcay parla di un "kolossal spettacolare", mentre Clayton Davis evidenzia il contributo di Tom Holland, che secondo lui porta al film una sensibilità capace di bilanciare la forza più ruvida del personaggio interpretato da Damon.

Un progetto nato per il grande schermo

Oltre ai giudizi sulla storia e sulle interpretazioni, nelle prime impressioni ricorre spesso un altro tema: la dimensione visiva dell'opera. Non sorprende, considerando che Odissea rappresenta il primo lungometraggio narrativo girato interamente con cineprese IMAX, una scelta che Nolan considera parte integrante dell'esperienza cinematografica.

Odissea: Matt Damon sul set

Durante la lavorazione il regista ha utilizzato oltre due milioni di piedi di pellicola nell'arco di novantuno giorni di riprese. Numeri che raccontano la scala della produzione, ma anche il tipo di approccio scelto per adattare un racconto che da secoli continua a essere reinterpretato.

In passato Nolan aveva spiegato di essere attratto dall'idea di affrontare un grande mito con gli strumenti del cinema contemporaneo. Secondo il regista, opere come l'Odissea meritavano una trasposizione capace di sfruttare pienamente le possibilità offerte da una grande produzione moderna e dal formato IMAX.

Il film segue il ritorno di Odisseo, interpretato da Matt Damon, verso Itaca dopo la guerra di Troia. Ad attenderlo ci sono Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e il figlio Telemaco, a cui presta il volto Tom Holland. Attorno a loro si muove un cast corale che comprende anche Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Leguizamo, Elliot Page e Jon Bernthal.

Le prime reazioni, per loro natura, rappresentano soltanto un'istantanea e non sostituiscono un'analisi completa del film. Il tono dei commenti pubblicati nelle ultime ore, però, suggerisce che il film abbia già iniziato il suo percorso con un consenso importante, alimentando ulteriormente l'attesa in vista dell'uscita nelle sale prevista per il 16 luglio.