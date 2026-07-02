Odissea, conto alla rovescia nel nuovo trailer: Christopher Nolan evita uno degli errori più criticati

Mancano ormai poche settimane all'arrivo di Odissea, ma Christopher Nolan continua a dosare con estrema attenzione ogni nuovo materiale promozionale. Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer del kolossal ispirato al poema di Omero e, più che per le immagini spettacolari, il filmato sta facendo discutere per una scelta precisa: evitare di raccontare troppo.

Un trailer che alimenta la curiosità senza raccontare tutto

In un periodo in cui molti trailer finiscono per svelare intere sequenze narrative, il regista britannico preferisce mantenere intatto il senso della scoperta. Una decisione che sembra perfettamente in linea con il suo modo di intendere il cinema. Christopher Nolan ha sempre costruito gran parte del fascino dei suoi film sul mistero e sull'esperienza della visione in sala, e anche questa volta il marketing segue la stessa filosofia. Il nuovo trailer aggiunge qualche tassello, amplia l'atmosfera e offre scorci inediti sui protagonisti, ma lascia volutamente in ombra gli eventi destinati a segnare il viaggio di Ulisse.

Negli ultimi anni Hollywood ha spesso scelto una strada diversa. Sempre più trailer hanno anticipato colpi di scena, svolte narrative e perfino finali, nella speranza di convincere il pubblico ad acquistare un biglietto. Una strategia che talvolta ha funzionato, ma che in molti casi ha generato polemiche proprio perché privava gli spettatori del piacere della sorpresa.

Il nuovo filmato di Odissea segue invece un percorso quasi opposto. Le immagini alternano sequenze già viste ad alcune inedite dedicate ai personaggi principali, tra cui Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland come Telemaco, Anne Hathaway nel ruolo di Penelope e Robert Pattinson nei panni di Antinoo. Tornano anche alcuni frammenti delle grandi battaglie e delle scene navali già mostrate nei mesi scorsi, ma senza aggiungere dettagli decisivi sullo sviluppo della storia.

Il risultato è un trailer che riesce comunque a trasmettere la monumentalità del progetto, pur evitando di trasformarsi in un riassunto del film. Una scelta sempre più rara nel panorama dei blockbuster contemporanei e che molti appassionati sembrano aver accolto con favore.

L'attesa diventa protagonista della campagna promozionale

Un elemento emerge con particolare forza nel nuovo video: il tempo che separa il pubblico dall'uscita nelle sale. Il trailer viene infatti presentato come un vero e proprio "countdown", ricordando che manca ormai pochissimo al debutto del film.

Locandina di Odissea

La strategia appare coerente con il livello di aspettativa che circonda il progetto. L'adattamento dell'epopea di Omero rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno e può contare su un cast di primo piano completato da Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o e molti altri interpreti. A questo si aggiunge un'altra particolarità tecnica: Odissea* è il primo lungometraggio girato interamente utilizzando la nuova generazione di cineprese IMAX, sviluppate proprio per soddisfare le ambizioni visive di Nolan.

Proprio per questo il nuovo trailer sembra avere un obiettivo diverso rispetto a molte campagne promozionali tradizionali. Più che convincere chi ancora non conosce il progetto, punta ad alimentare l'attesa di un pubblico già pronto a tornare in sala. Una scelta che rafforza ulteriormente l'idea di un film pensato per essere scoperto sul grande schermo, senza che ogni sorpresa venga consumata settimane prima dell'uscita.