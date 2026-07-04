Veleno in alta quota stasera su Rai 2: trama, durata e cast del thriller

Un volo verso Washington si trasforma in un incubo quando una hostess viene ricattata da un uomo che ha sequestrato la sua famiglia. Ecco trama, cast, durata e curiosità del thriller in onda su Rai 2.

Un thriller ad alta tensione tra le nuvole, dove ogni secondo conta e il destino di una famiglia è appeso a un filo. Stasera in tv, sabato 4 luglio alle 21:20 su Rai 2, va in onda in prima visione assoluta Veleno in alta quota (Cabin Pressure), pellicola del 2025 diretta dal regista Peter Sullivan. La storia ruota attorno a Nora, un'assistente di volo che si ritrova improvvisamente a vivere il peggiore degli incubi: un uomo misterioso ha preso in ostaggio i suoi cari e, per salvarli, lei dovrà compiere una scelta indicibile a diecimila metri d'altezza.

La trama e la sinossi del film

Il volo per Washington è appena decollato quando la vita di Nora si trasforma in un thriller psicologico in piena regola. Subito dopo, la hostess Nora riceve una telefonata anonima agghiacciante: un criminale ha fatto irruzione in casa sua, prendendo in ostaggio il marito e la figlioletta. Il ricatto è spietato e non ammette repliche.

Per rivedere la sua famiglia viva, Nora deve sfruttare la sua posizione a bordo per uccidere un passeggero specifico, che si rivela essere un testimone chiave sotto protezione, pronto a testimoniare in un processo delicatissimo. Isolata nei cieli e con il tempo che scorre inesorabile, la donna si ritrova costretta a stare al gioco del rapitore.

Joseph Nicholson nel ruolo di un assistente di volo nel thriller Veleno in alta quota

Tuttavia, mentre cerca di capire come agire senza destare i sospetti dei colleghi e della sicurezza, Nora tenterà disperatamente di trovare un piano alternativo per salvare i suoi cari e neutralizzare la minaccia, in un susseguirsi di colpi di scena mozzafiato.

Il cast e le curiosità su Veleno in alta quota

Il regista Peter Sullivan, vero specialista del genere thriller e dei film per la televisione (noto per titoli come Secret Obsession su Netflix), affida il ruolo della coraggiosa protagonista a Alicia S. Mason, capace di trasmettere tutta l'ansia e la determinazione di una madre messa con le spalle al muro. Accanto a lei nel cast troviamo Christopher Sky e Sophie Woods, che contribuiscono a mantenere viva la dinamica claustrofobica del film.

Rachel Kylian e Alicia S Mason

Una delle curiosità principali della pellicola riguarda proprio la sua ambientazione: girato quasi interamente all'interno del set ricostruito di un aereo di linea, il film gioca abilmente sul senso di isolamento, claustrofobia e sull'impossibilità di fuggire, trasformando un normale volo commerciale in una vera e propria trappola mortale. Per gli amanti del filone "thriller ad alta quota" (che ha radici in classici come Flightplan o Red Eye), questo film rappresenta una variazione sul tema moderna e dal ritmo serrato, perfetta per la prima serata estiva di Rai 2.

Dove vedere Veleno in alta quota in tv e in streaming e durata del thriller

Il film diretto da Peter Sullivan andrà in onda stasera, sabato 4 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 4 e avrà la durata di circa 85 minuti, terminerà alle 23:00 lasciando spazio al sesto episodio di Dark Lines. Veleno in alta quota sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand.