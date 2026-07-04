Veleno in alta quota stasera su Rai 2: trama, durata e cast del thriller

Un volo verso Washington si trasforma in un incubo quando una hostess viene ricattata da un uomo che ha sequestrato la sua famiglia. Ecco trama, cast, durata e curiosità del thriller in onda su Rai 2.

Alicia S Mason e Garon Grigsby
NOTIZIA di 04/07/2026

Un thriller ad alta tensione tra le nuvole, dove ogni secondo conta e il destino di una famiglia è appeso a un filo. Stasera in tv, sabato 4 luglio alle 21:20 su Rai 2, va in onda in prima visione assoluta Veleno in alta quota (Cabin Pressure), pellicola del 2025 diretta dal regista Peter Sullivan. La storia ruota attorno a Nora, un'assistente di volo che si ritrova improvvisamente a vivere il peggiore degli incubi: un uomo misterioso ha preso in ostaggio i suoi cari e, per salvarli, lei dovrà compiere una scelta indicibile a diecimila metri d'altezza.

La trama e la sinossi del film

Il volo per Washington è appena decollato quando la vita di Nora si trasforma in un thriller psicologico in piena regola. Subito dopo, la hostess Nora riceve una telefonata anonima agghiacciante: un criminale ha fatto irruzione in casa sua, prendendo in ostaggio il marito e la figlioletta. Il ricatto è spietato e non ammette repliche.

Per rivedere la sua famiglia viva, Nora deve sfruttare la sua posizione a bordo per uccidere un passeggero specifico, che si rivela essere un testimone chiave sotto protezione, pronto a testimoniare in un processo delicatissimo. Isolata nei cieli e con il tempo che scorre inesorabile, la donna si ritrova costretta a stare al gioco del rapitore.

Joseph Nicholson
Joseph Nicholson nel ruolo di un assistente di volo nel thriller Veleno in alta quota

Tuttavia, mentre cerca di capire come agire senza destare i sospetti dei colleghi e della sicurezza, Nora tenterà disperatamente di trovare un piano alternativo per salvare i suoi cari e neutralizzare la minaccia, in un susseguirsi di colpi di scena mozzafiato.

Il cast e le curiosità su Veleno in alta quota

Il regista Peter Sullivan, vero specialista del genere thriller e dei film per la televisione (noto per titoli come Secret Obsession su Netflix), affida il ruolo della coraggiosa protagonista a Alicia S. Mason, capace di trasmettere tutta l'ansia e la determinazione di una madre messa con le spalle al muro. Accanto a lei nel cast troviamo Christopher Sky e Sophie Woods, che contribuiscono a mantenere viva la dinamica claustrofobica del film.

Veleno In Alta Quota 2
Rachel Kylian e Alicia S Mason

Una delle curiosità principali della pellicola riguarda proprio la sua ambientazione: girato quasi interamente all'interno del set ricostruito di un aereo di linea, il film gioca abilmente sul senso di isolamento, claustrofobia e sull'impossibilità di fuggire, trasformando un normale volo commerciale in una vera e propria trappola mortale. Per gli amanti del filone "thriller ad alta quota" (che ha radici in classici come Flightplan o Red Eye), questo film rappresenta una variazione sul tema moderna e dal ritmo serrato, perfetta per la prima serata estiva di Rai 2.

Dove vedere Veleno in alta quota in tv e in streaming e durata del thriller

Il film diretto da Peter Sullivan andrà in onda stasera, sabato 4 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 4 e avrà la durata di circa 85 minuti, terminerà alle 23:00 lasciando spazio al sesto episodio di Dark Lines. Veleno in alta quota sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand.

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