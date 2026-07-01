Odissea, Robert Pattinson svela il segreto delle riprese IMAX: "Sembrava di recitare con un SUV"

Un nuovo dietro le quinte mostra il lavoro svolto da Christopher Nolan e IMAX per realizzare un'impresa mai tentata prima. Robert Pattinson racconta l'esperienza sul set e rivela quanto fossero imponenti le nuove cineprese progettate per il film.

Christopher Nolan ha spesso trasformato l'innovazione tecnica in parte integrante del proprio linguaggio cinematografico. Con Odissea, però, il regista britannico ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella, inseguendo un obiettivo che coltivava da anni: girare un lungometraggio interamente con cineprese IMAX. Un nuovo filmato diffuso da IMAX racconta il lungo percorso che ha reso possibile questa scelta e offre anche un curioso retroscena condiviso da Robert Pattinson, tra i protagonisti del kolossal.

Un set dominato da una gigantesca cinepresa

Nel video dietro le quinte di Odisseaemerge con chiarezza quanto ambizioso sia stato il progetto. Christopher Nolanspiega che il desiderio di realizzare un film completamente in IMAX esisteva da tempo, ma la tecnologia disponibile rendeva l'impresa estremamente complicata. Le tradizionali cineprese del formato, infatti, producevano un rumore tale da interferire con le riprese delle scene dialogate, costringendo spesso troupe e interpreti a compromessi.

La soluzione è arrivata grazie a una stretta collaborazione con IMAX. Come racconta la produttrice Emma Thomas, il team ha chiesto all'azienda di sviluppare strumenti completamente nuovi, capaci di ridurre drasticamente il rumore durante le riprese. Da quella richiesta sono nate cineprese aggiornate e un particolare sistema di isolamento acustico, il cosiddetto "blimp", che racchiude l'intera macchina da presa attenuandone il suono.

Il risultato, però, aveva dimensioni decisamente fuori dal comune. Robert Pattinson lo racconta con la consueta ironia: "Sembrava di girare una scena accanto a un SUV", scherza l'attore nel filmato. E aggiunge un dettaglio sorprendente: "Con una cinepresa così enorme penseresti che tutto si muova lentamente. In realtà era persino più veloce che girare con un iPhone." Per permettere agli attori di guardarsi negli occhi durante le scene, il gigantesco apparato è stato persino dotato di specchi, trasformandosi in una macchina tanto complessa quanto ingegnosa.

Una rivoluzione che potrebbe cambiare anche il futuro dell'IMAX

Le immagini mostrano chiaramente quanto fosse impegnativo gestire questa attrezzatura. Servivano più persone per spostarla da una posizione all'altra, soprattutto negli ambienti più stretti o affollati. Con il passare delle settimane, però, troupe e operatori hanno imparato a muoversi con naturalezza anche con un'attrezzatura tanto imponente, fino a renderla parte integrante del lavoro quotidiano sul set.

L'aspetto forse più interessante riguarda però ciò che accadrà dopo Odissea. Le nuove cineprese e il sistema di insonorizzazione sviluppati appositamente per il film potrebbero rappresentare un punto di svolta per tutto il settore. Fino a oggi il rumore delle macchine IMAX era uno dei principali ostacoli al loro utilizzo continuativo durante le riprese; ora quel limite sembra essere stato ridotto in maniera significativa.

Se altri registi decideranno di sfruttare questa nuova tecnologia, il kolossal di Nolan potrebbe lasciare un'eredità che andrà ben oltre il risultato artistico del film. Non sarebbe la prima volta che il cineasta contribuisce a modificare il modo in cui Hollywood realizza i propri blockbuster, ma questa volta l'innovazione potrebbe incidere direttamente sugli strumenti di lavoro dell'intera industria. E, a giudicare dalle prime immagini dal set, l'impatto visivo sembra destinato a essere all'altezza dell'investimento tecnologico.