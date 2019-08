Resident Evil: il reboot "sarà spaventoso", assicura il regista

Parlando di Resident Evil, il regista del reboot si è pronunciato su cosa ci possiamo aspettare dal film, attualmente nelle fasi preliminari di lavorazione e ha promesso che sarà "super spaventoso", ma non solo.

Il regista Johannes Roberts ha parlato di Resident Evil in un'intervista concessa al sito Screen Rant per la promozione di 47 Meters Down: Uncaged, rispondendo a una domanda diretta sulla menzione del film che appare in cima alla scheda di Roberts su IMDb. Questo è stato il commento del regista: "Siamo nella fase attiva dello sviluppo del progetto. Ho proposto un'idea, e i produttori l'hanno apprezzata. Ci stiamo lavorando in questo momento, sono costantemente in ufficio. Sta andando alla grande. Il film sarà super spaventoso. Super, super spaventoso. E si torna alle radici del videogioco. Non posso dire altro al momento, ma ci sarà da divertirsi."

La parte sulle radici del franchise farà sicuramente felici i fan del videogioco, che hanno sempre faticato ad apprezzare del tutto il primo Resident Evil cinematografico e i suoi cinque seguiti perché il regista Paul W.S. Anderson si era generalmente discostato dalla componente horror del brand - campo in cui Roberts invece eccelle, avendo firmato diverse pellicole da brivido di successo - e puntato maggiormente sull'elemento action, impostando la storia attorno al personaggio di Alice (Milla Jovovich), assente nell'originale e ideata appositamente per il grande schermo. Quella incarnazione del franchise cinematografico si è conclusa all'inizio del 2017 con Resident Evil - The Final Chapter, e pochi mesi dopo è stata annunciata la produzione del reboot.

Al momento, a parte il coinvolgimento di Roberts (assunto alla fine del 2018), si sanno pochi dettagli sul rifacimenti, che inizialmente doveva essere prodotto da James Wan, il quale però ha abbandonato il progetto per concentrarsi esclusivamente sulla sua collaborazione con Warner Bros. e New Line. In particolare, Wan è al lavoro su un altro atteso reboot basato su un videogioco di successo: Mortal Kombat.