Resident Evil: il premio Oscar Mikey Madison star del reboot?

Il reboot di Resident Evil potrebbe forse avere un premio Oscar nel ruolo principale: secondo alcune indiscrezioni i produttori avrebbero infatti offerto a Mikey Madison la parte della protagonista.

L'attrice è reduce dal successo ottenuto con Anora e starebbe valutando la proposta ricevuta.

I primi dettagli del reboot della saga

Il nuovo film di Resident Evil sarà diretto da Zach Cregger e nel cast sembra ci sia già l'attore Austin Abrams.

Al centro della trama, secondo le fonti del sito World of Reel, ci sarà un fattorino sfortunato che riceve l'incarico di consegnare un pacco in un ospedale isolato. Il giovane si ritrova però ben presto intrappolato in un'epidemia e deve combattere contro orde di creature mutanti pur di sopravvivere.

Il premio Oscar Mikey Madison

Per ora non è stato svelato quale ruolo sarebbe stato offerto a Mikey Madison, recentemente tra i protagonisti anche del ritorno di Scream sul grande schermo, e non resta che attendere per scoprire qualche anticipazione.

Il reboot della saga tratta dai popolari videogiochi arriverà nei cinema americani il 18 settembre 2026.

Secondo le prime notizie apparse online il film racconterà le origini dei personaggi e degli eventi già raccontati in più occasioni.

Dal videogioco alle sale

La saga di Resident Evil era già approdata sul grande schermo nel 2002 con star l'attrice Milla Jovovich e, oltre a ben 7 film, ha dato vita anche ad alcuni progetti televisivi, come la serie live-action prodotta per Netflix.

Cregger, nel 2022, ha diretto Barbarian, accolto da un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critico. Il prossimo film del regista si intitola Weapons e ha come star Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael, Cary Christopher, e Clayton Farris.