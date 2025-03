Resident Evil: il reboot diretto da Zach Cregger ha una data di uscita

Il reboot di Resident Evil diretto dal regista di Barbarian ha ora una data di uscita nelle sale americane grazie a Sony che ha fissato il debutto del film prodotto da Constantin al 18 settembre 2026.

Il ritorno del franchise è prodotto in collaborazione con Roy Lee di Vertigo Entertainment, che aveva contribuito anche a portare sugli schermi proprio Barbarian, Miri Yoon e PlayStation Productions.

I primi dettagli del reboot

Alla regia del nuovo film di Resident Evil è stato impegnato Zach Cregger, che ha firmato inoltre la sceneggiatura del progetto insieme a Shay Hatten (Ballerina, John Wick).

La storia raccontata nel lungometraggio non è stata rivelata, ma le prime indiscrezioni sostengono che ritornerà alle origini del videogame targato Capcom.

Cregger ha dichiarato: "Sono stato un fan accanito di questi videogiochi per decenni e poter portare in vita questo fantastico titolo è un vero onore".

Robert Kulzer di Constantin ha aggiunto: "Il mondo di Resident Evil vissuto attraverso la visione di Zach è un'opera incredibile".

Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, ha dichiarato invece: "Zach è uno dei nuovi registi maggiormente di talento ed entusiasmanti ad apparire in scena negli ultimi anni. Il suo brillante approccio nel ridare vita e rinfrescare questo leggendario franchise Sony lo rende immediatamente una delle nostre uscite più importanti nel 2026".

Il ritorno della saga

Sony ha distribuito tutti i precedenti film di Resident Evil con star Milla Jovovich e diretti da Paul W.S. Anderson, oltre a Resident Evil: Welcome to Raccoon City del regista Johannes Roberts, arrivato sugli schermi nel 2021. Il franchise ha incassato in totale oltre 1.2 miliardi in tutto il mondo.