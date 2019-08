Milla Jovovich incinta del terzo figlio: "Felice e terrorizzata a causa della mia età"

Milla Jovovich è incinta: l'affascinante attrice ha dato il lieto annuncio a tutti i suoi fan, tramite il suo canale Instagram, condividendo la notizia sulla sua terza gravidanza e le emozioni.

A 43 anni, la star di Resident Evil ha annunciato di aspettare un'altra bambina, dopo l'aborto subito nel 2015. Nella foto pubblicata sul social network, Milla appare felice e mostra entusiasta il suo pancione: "Nelle ultime tredici settimane ho vissuto tra gioia e terrore puro(...) Auguratemi Buona fortuna"

Nel lungo post Milla Jovovich racconta come ha vissuto queste 13 settimane, con l'ansia di portare avanti la gravidanza dopo la brutta esperienza di qualche anno fa: "A causa della mia età e della perdita dell'ultima gravidanza, non volevo attaccarmi troppo presto a questo potenziale bambino. Ovviamente non è stato divertente e negli ultimi mesi sono stata con la mia famiglia e io vivevo sulle spine in attesa che arrivassero una serie di risultati di esami diversi e dopo aver passato la maggior parte del nostro tempo negli studi medici"

Milla Jovovich è stata sposata con il regista francese Luc Besson e poi si è risposata una seconda volta con il regista e produttore Paul W.S.Anderson. La coppia ha due figlie, Ever Gabo Jovovich Anderson, 11 anni, e Dashiel Edan Jovovich Anderson, 4.

Seguiremo con gioia questo lieto avvenimento, augurando a Milla tanta felicità con questa terza bambina!