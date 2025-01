Resident Evil tornerà nei cinema con un film scritto e diretto dal regista di Barbarian

Il mondo dei videogiochi della saga Resident Evil tornerà sul grande schermo: Zach Cregger, autore del film Barbarian, sarà infatti impegnato come regista e sceneggiatore di un nuovo adattamento cinematografico.

Il progetto sembra, secondo quanto riportato dalle fonti di The Hollywood Reporter, sia al centro di una dura lotta per ottenerne i diritti che vede contrapposti diversi studios e piattaforme di streaming.

I primi dettagli del film di Resident Evil

In corsa per ottenere la possibilità di distribuire il nuovo film di Resident Evil, in particolare, ci sarebbero Warner Bros Discovery e Netflix.

Il progetto sarà prodotto da Constantin Films, che aveva già i diritti per realizzare nuove opere legate alla saga, in collaborazione con PlayStation Productions.

Zach Cregger, per ora, non ha condiviso i dettagli della storia che verrà raccontata e nemmeno svelato se sarà ideata per gettare le basi a vari sequel, come accaduto con i film con star Milla Jovovich.

Resident Evil: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga cinematografica con Milla Jovovich

Il filmmaker, in precedenza, ha diretto la commedia Miss March ed è stato uno dei membri fondatori del gruppo comico The Whitest Kids U'Know, insieme a Sam Brown e Trevor Moore. Nel 2022 la sua carriera ha avuto una svolta significativa grazie all'horror Barbarian e, prossimamente, Cregger presenterà il film Weapons, che debutterà nelle sale il 16 gennaio 2026, con star Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael, Cary Christopher e Clayton Farris.

Il recente progetto ispirato a Resident Evil

Netflix, recentemente, ha proposto un nuovo show live-action ispirata al popolare franchise di videogiochi. La serie Resident Evil è ambientata nell'anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale. Jade Wesker si ritrova a combattere per la sopravvivenza in un mondo dominato da creature folli e infettati assetati di sangue. Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccon City, dal legame di suo padre con l'Umbrella Corporation e a da quello che è accaduto a sua sorella Billie.