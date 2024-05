Rebel Moon: svelati i titoli alternativi della director's cut?

Secondo quanto riferito, i titoli ufficiali per le Director's Cut di Rebel Moon 1 e 2 sarebbero stati rivelati e sarebbero molto diversi** dagli originali. Gli elenchi su FilmRatings avrebbero anticipato i nuovi titoli dei film di Zack Snyder: Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco diventerà Rebel Moon - Chapter One: Chalice Of Blood mentre Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice si intitolerà Rebel Moon - Chapter Two: Curse Of Forgiveness..

Oltre ai nuovi titoli, è stato naturalmente confermato il Rating R dei nuovi film che, come lo stesso Zack Snyder aveva anticipato, saranno "più brutali, più bizzarri e conterranno un sacco di sesso".

Un inquietante personaggio di Rebel Moon - Parte uno: Figlia del fuoco

Una director's cut tutta da scoprire

Con Sofia Boutella, Ed Skrein, Staz Nair e Michiel Huisman, Rebel Moon segue un gruppo di guerrieri che si uniscono per salvare una colonia ai margini della galassia da una forza tirannica. L'avventura fantascientifica è divisa in due parti disponibili su Netflix. Ora i fan attendono con impazienza l'uscita sullo streamer delle nuove versioni, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Rebel Moon 3, Zack Snyder svela i dettagli del plot ipotetico

Secondo Zack Snyder, i nuovo montaggi dureranno un'ora in più rispetto agli originali e avranno un'introduzione completamente nuova. Le parti 1 e 2 di Rebel Moon durano poco più di 2 ore ciascuna, il che significa che i nuovi lungometraggi dureranno oltre tre ore, ma cosa includerà esattamente quell'ora in più? In un'intervista esclusiva con GamesRadar, Snyder ha descritto il primo come una "versione alternativa dell'universo del film" e la star Ed Skrein ha anticipato la presenza di una scena di sesso tra il suo personaggio, Noble, e una creatura aliena. "Gli utenti Netflix continuano a dirmi: 'Hai già visto il taglio R-rated?' e loro dicono: 'Hai già visto la scena di sesso con l'alieno?'" ha detto Skrein.

Ma il franchise non si fermerà qui. Se Netflix glielo permetterà, ZackSnyder ha in programma di dar vita a un intero universo esteso che comprende da quattro a sei film. "Abbiamo sicuramente una storia in mente, se dovessimo andare avanti", ha detto il regista riferendosi a un terzo film. "Stiamo aspettando che tutti questi film escano, director's cut inclusa, ma saremmo siamo entusiasti di realizzare altri film di Rebel Moon, se verranno approvati."