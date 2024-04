Rebel Moon: Ed Skrein ha una scena di sesso esplicito con un alieno nella director's cut

Nuovi dettagli sulla director's cut di Zack Snyder in arrivo in streaming

Nella giornata di oggi fa il suo esordio in streaming Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, ma i fan sono già ansiosi di sapere cosa sarà incluso nelle attese director's cut di entrambe le parti in arrivo presumibilmente questa estate.

Il regista Zack Snyder ha recentemente rivelato che le versioni estese vietate ai minori di entrambi i film conterranno molto più materiale, tra cui diverse scene di violenza grafica e sesso, una delle quali vede protagonisti il personaggio di Ed Skrien e un alieno.

Nella versione già uscita su Netflix di Figlia del fuoco, l'Ammiraglio Atticus Noble di Ed Skrein ha un "incontro ravvicinato" con un alieno simile a un calamaro, ma la scena si interrompe prima di raggiungere il suo climax. La director's cut pare includerà l'intera sequenza.

"Avevamo una sceneggiatura di 179 pagine, quindi le prime 11 pagine non le ha mai viste nessuno, perché per natura potevano essere presenti solo nella versione vietata ai minori", ha raccontato Skrien a Total Film. "È un horror. È stato divertente girarlo e non vedo l'ora che la gente lo veda".

I fan di Rebel Moon hanno quindi chiesto allo stesso Skrein anticipazioni sulla sua sequenza di sesso con l'alieno: "Inoltre, non so se essere preoccupato o eccitato, perché gli utenti di Netflix continuano a dirmi: 'Hai già visto la director's cut vietata ai minori?' e anche 'Hai già visto la tua scena di sesso con l'alieno?', quindi sono super eccitato di vederla. E spero di non comparire in troppi meme".

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Cosa succede in Rebel Moon 2?

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, di cui potete già leggere la nostra recensione, proseguirà l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto, combattendo al fianco della coraggiosa gente di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico, una patria ritrovata per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro la Madre Terra.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, nuovo look "insanguinato" per Kora di Sofia Boutella

Alla vigilia della battaglia, i guerrieri devono affrontare i fantasmi del proprio passato, che riveleranno il motivo per cui combattono. Mentre tutta la forza del Regno si abbatte sulla crescente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.