Rebel Moon, Zack Snyder lancia il trailer del videogame e sogna il terzo film: "Pieno di storie da raccontare"

Scopriamo il trailer del videogioco disponibile gratuitamente per gli abbonati Netflix, in attesa di sapere se il terzo film si farà.

In attesa del terzo ipotetico film, Netflix ha deciso di capitalizzare il franchise Rebel Moon, creato da Zack Snyder lanciando un videogioco basato sui film intitolato V^Blood Line, di cui è stato diffuso il trailer

Ambientato nell'universo di Rebel Moon, Blood Line è un gioco d'azione online sviluppato dallo studio Super Evil Megacorp che permette ai giocatori di assumere il ruolo di un ribelle, scegliendo tra una varietà di classi per unirsi a una ribellione segreta in lotta per riconquistare il proprio pianeta dal tirannico Motherworld. Il gioco è disponibile gratuitamente in esclusiva per gli abbonati Netflix tramite l'app.

"Sono un grandissimo fan di Fortnite, ci gioco tantissimo. Ma questo è diverso e non sono molto esperto", ha detto Snyder a Variety prima del lancio di Blood Line. "Sono rimasto davvero stupito dal livello di dettaglio. E quando parlo di livello di dettaglio, ovviamente, tutto è dettagliato, ma il tipo di dettaglio narrativo, dove ti offrono davvero questi emozionanti combattimenti contro i cattivi che ti rendono migliore, in un certo senso ti insegnano a giocare."

Una scena di Rebel Moon: Parte Uno

Il trailer di Blood Line

Blood Line è direttamente collegato al franchise cinematografico di Snyder su Netflix, che comprende Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, uscito nel dicembre 2023, e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, che è seguito nell'aprile 2024. Entrambi i film hanno avuto un'uscita cinematografica limitata prima di essere resi disponibili in streaming su Netflix.

Questa la sinossi del videogame: "La consolidata alleanza politica tra il tirannico Motherworld e il pianeta guerriero di Krypt è sull'orlo del collasso. I giocatori sono chiamati, dunque, a creare un eroe, scegliere la propria arma e unirsi a una ribellione segreta su Krypt, combattendo al fianco di altri giocatori per allentare la presa del Motherworld sul pianeta".

Il franchise di Rebel Moon proseguirà?

Sofia Boutella in Rebel Moon

Tra i progetti di Snyder in fase di sviluppo al momento c'è un film d'azione sul Dipartimento di Polizia di Los Angeles ancora privo di titolo, il preannunciato The Fountainhead, adattamento del romanzo di Ayn Rand su un giovane architetto che lotta per la propria integrità artistica, e Planet of the Dead, sequel di Army of the Dead. E un terzo Rebel Moon?

"Dopo aver girato due film back-to-back è stato bello prendersi una pausa" ha confessato Zack Snyder a Variety, parlando dell'ipotesi di proseguire il franchise con un terzo film. "Ci sono un sacco di storie. Penso che sia letteralmente infinito. Ma aspetto di vedere come vogliamo procedere e in che modo procederemo, se mai lo faremo".