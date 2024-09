Zack Snyder svela il primo sguardo a Blood Line, il videogame di Rebel Moon

Zack Snyder ha rivelato un primo sguardo al prossimo videogioco di Netflix ambientato nel mondo del suo franchise cinematografico Rebel Moon durante l'evento Geeked Week che si è tenuto la notte scorsa ad Atlanta.

Intitolato Blood Line: A Rebel Moon Game, l'imminente offerta mobile è descritta come un "gioco d'azione cooperativo online in cui si assume il ruolo di un ribelle, scegliendo tra una varietà di classi per unirsi a una ribellione segreta che sta combattendo per riprendersi il proprio pianeta dal tirannico Motherworld".

Sviluppato dallo studio Super Evil Megacorp (già artefice di titoli quali Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Catalyst Black, Vainglory), il gioco sarà lanciato nel 2025 e sarà disponibile solo per gli abbonati a Netflix.

"Si tratta di un'esperienza d'azione di alto livello per il vostro smartphone", ha dichiarato Samuel Hart, lead product manager, durante la conferenza stampa di presentazione del gameplay di Blood Line ai giornalisti.

"Abbiamo un'intera campagna narrativa. Si tratta di un gioco d'azione in cooperativa, guidato da missioni, con storie in evoluzione ambientate nel ricco universo fantascientifico di Rebel Moon. Una profonda personalizzazione con classi distinte simili a quelle dei giochi di ruolo d'azione, loadout di livello elevato e la possibilità per i giocatori di dedicarsi al crafting di teorie infinite, di personalizzare il proprio stile di gioco e di strategizzare con la propria squadra per creare la composizione e le tattiche migliori. Tutto questo, ovunque e in qualsiasi momento su dispositivi mobili. È possibile immergersi in intensi combattimenti di squadra a casa e in viaggio. Questo gioco è davvero costruito per i dispositivi mobili, con i migliori controlli touch della categoria, il supporto per il gamepad e la grafica di qualità da console che il nostro studio è in grado di offrire".

Blood Line è direttamente collegato al franchise cinematografico di Snyder Rebel Moon su Netflix, che è stato lanciato la prima parte nel dicembre 2023, seguito dalla seconda nell'aprile 2024. Entrambi i film hanno avuto un'uscita limitata nelle sale cinematografiche prima di essere trasmessi su Netflix. In seguito, sono arrivate in streaming anche le director's cut dei due capitoli.