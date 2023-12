Rebel Moon, Zack Snyder sulla Director's Cut: 'Più brutale, più bizzarra, con un sacco di sesso'

Zack Snyder è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere Rebel Moon, un'epopea sci-fi in due parti realizzata in esclusiva per Netflix. Il regista ha dovuto far uscire una versione "censurata" per rispettare il rating PG-13, ma ha già promesso che i fan in futuro potranno vedere una director's cut più lunga, più cruenta e senza alcun taglio.

Ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di Yahoo Uk: "Sarà molto più brutale e bizzarra, con un tocco alla Verhoeven. Molto più alla Robocop di quanto pensiate nel senso che la violenza viene utilizzata come un personaggio vero e proprio. E ci sarà anche tanto sesso". Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio della director's cut.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco ha debuttato su Netflix segnando un dato di 24 milioni di utenti nei primi tre giorni.

Sono stati in molti ad aver criticato Netflix per la decisione di rimandare a data da destinarsi la director's cut di Rebel Moon, lamentandosi di "problemi di ritmo" del film. In ogni caso la pellicola è stata massacrata dalla critica, ma sembrerebbe aver ottenuto l'apprezzamento del pubblico con un 69% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes.

La seconda parte, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, uscirà il 19 aprile.