Pinocchio: al via le riprese in Toscana, Matteo Garrone posta la prima foto dal set

Matteo Garrone ha annunciato l'inizio delle riprese del suo Pinocchio con una foto che lo ritrae sul set in quello che è il laboratorio artigiano del falegname Geppetto.

Il nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Carlo Collodi diretto da Matteo Garrone è in fase di lavorazione a Sinalunga, provincia di Siena. Nonostante l'acquazzone mattutino che ha colpito il senese, le riprese di stamani si sono tenute all'interno della tenuta La Fratta, imbianacata dalla neve finta per l'occasione in un set blindatissimo in cui ha fatto la sua comparsa Roberto Benigni, interprete di Geppetto. Benigni era stato già avvistato domenica nella tenuta La Fratta in cui ha consumato una cena a base di pici. Interdetta ogni possibilità di accesso ai curiosi per le tre settimane di lavorazione del film on location, successivamente la troupe si sposterà in Puglia.

Per quanto riguarda gli altri componenti del cast, si parla di Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Matilda De Angelis nelle vesti della Fata Turchina, il piccolo Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio. Non sappiamo se il resto del cast si unirà a Benigni in Valdichiana o se invece sarà protagonista delle scene che Garrone girerà in Puglia e nel Lazio.

