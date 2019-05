Pinocchio: annunciata la data di uscita del film di Matteo Garrone

Pinocchio di Matteo Garrone ha ora una data di uscita ufficiale. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre. A rivelarlo è 01 Distribution, che si occupa della distribuzione del film.

Le riprese di Pinocchio, in corso dal 18 marzo, si stanno svolgendo su set blindati in Toscana, Lazio e Puglia. Il Premio Oscar Roberto Benigni interpreterà Geppetto mentre Pinocchio sarà interpretato dal piccolo Federico Ielapi.

Per quanto riguarda gli altri componenti del cast, si parla di Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Marcello Fonte sarà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano Faina. Matilda De Angelis, chiamata a interpretare la Fata Turchina, è stata costretta a rinunciare per l'accavallarsi di alcuni impegni lavorativi.

Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, è una coproduzione internazionale Italia-Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.