Pets 2 - Vita da animali, l'animazione al potere nel box office italiano

Pets 2 - Vita da Animali: un momento del film animato

L'estate sta arrivando e il pubblico italiano si riversa in massa a vedere Pets 2 - Vita da animali, sequel animato che schizza in testa al box office italiano. Il divertente film animato prodotto da Illumination Entertainment riporta sul grande schermo tutti i personaggi del primo film, da Max al simpaticissimo coniglietto Nervosetto, impegnati in una nuova avventura che li vedrà percorrere ancora una volta le strade della città combinandone di tutti i colori, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali. Supercast vocale per Pets 2 - Vita da animali che apre superando il milione di euro in 631 sale, con una media per sala di 1.638 euro.

Non solo Pets: 10 film da non perdere per chi ama cani e gatti

Perde una posizione il film Disney Aladdin, che non è più in vetta alla classifica, ma incassa un altro milione di euro arrivando all'importante cifra di 13 milioni raccolti in tre settimane. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Fiacco anche in Italia il debutto di X-Men: Dark Phoenix. A livello globale Dark Phoenix è il peggior debutto al boxoffice della saga degli X-Men. Le avventure di Jean Grey e la sua trasformazione nella villain Fenice Nera non convincono il pubblico e neppure la critica, come sottolinea la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix, ma il film incassa comunque 913.000 euro da 467 sale e segna una media di 1.955 euro.

X-Men: Dark Phoenix: Sophie Turner e Famke Janssen, due Jean Grey a confronto

Perde una posizione Il traditore di Marco Bellocchio che incassa altri 460mila euro arrivando a un totale di 3 milioni 575mila euro. La pellicola, interpretata da Pierfrancesco Favino, è stata venduta già in oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Qui potete leggere la nostra recensione de Il Traditore.

In rapida discesa Godzilla II - King of the Monsters. Il film con Vera Farmiga, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler incassa 391.000 euro per un totale di un milione 696mila euro. In Godzilla II - King of the Monsters una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Per conoscere il nostro giudizio potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters.