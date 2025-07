Pedro Pascal: "In Wonder Woman 1984 ero talmente inguardabile che non mi sono più sbarbato per un ruolo"

La star di The Mandalorian non ama vedersi rasato sullo schermo e dopo aver affiancato Wonder Woman nei panni del glabro Maxwell Lord ha deciso di non radersi più per un personaggio se non strettamente necessario.

Quando si tratta di peli facciali, Pedro Pascal è particolarmente sensibile al tema. Colpa della brutta esperienza sul set di Wonder Woman 1984, dove vedersi sbarbato è stato uno shock tale da spingerlo a non radersi più per un ruolo. Nel film diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot Pascal veste i panni del villain dal volto pulito e dall'anima nera Maxwell Lord.

"Ho una barba così brutta, ma se dovessi radermela tutta... sarei davvero orribile" ha confessato l'attore a Variety. "Rasato sono inguardabile. Ero sconvolto dal mio aspetto in Wonder Woman 1984. Ho adorato il film, ma ero così sconvolto dal mio aspetto che non l'ho più rifatto se non per assoluta necessità. Se mi avessero chiesto di rasarmi la barba per I Fantastici Quattro e avessero insistito, l'avrei fatto. Ma è stata una creazione molto collaborativa per tutti i nostri look nel film".

Pedro Pascal conserva i suoi caratteristici baffetti nei I Fantastici 4: Gli Inizi

Tradire i fumetti con eleganza

Come rivela la nostra recensione de I Fantastici 4 - Gli inizi, da oggi nei cinema italiani, nel film Pedro Pascal sfoggia i suoi caratteristici baffi nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic. Scelta non priva di critiche da parte dei fan duri e puri dei fumetti Marvel, in cui Reed Richards è perfettamente rasato. Pascal ha dichiarato in precedenza a Vanity Fair che è stato difficile evitare le lamentele dei fan quando è stato scelto, sentendosi ripetere continuamente: "È troppo vecchio. Non è adatto. Dovrebbe radersi".

"Sono più cosciente del malcontento che circonda il mio casting di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto", ha detto l'attore.

Per quanto riguarda Maxwell Lord, il ruolo in Wonder Woman 1984 è stato un punto fermo per Pascal nel precedente Universo DC. Ma adesso ha ottenuto un ruolo chiave nel Marvel Cinematico Universe ed è già confermato il suo ritorno e quello degli altri membri della Prima Famiglia Marvel in Avengers: Doomsday, in arrivo nel 2026.

Cosa accade ne I Fantastici 4: Gli Inizi?

La Prima Famiglia con indosso le tute da astronauta

Il cinecomic diretto da Matt Shankman sarà ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60 e introdurrà ufficialmente nell'MCU la Prima Famiglia Marvel, che dovrà affrontate la sfida più ardua di sempre.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i 4 astronauti devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer. E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione diventerà improvvisamente molto personale.