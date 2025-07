Wonder Woman: James Gunn smentisce voci sul casting di Diana Prince

Il regista e co-presidente dei DC Studios chiarisce le recenti indiscrezioni sul casting di Wonder Woman, frenando le voci in rete.

Il nuovo universo narrativo dei DC Studios, guidato da James Gunn e Peter Safran, ha ufficialmente preso il via nel dicembre 2024 con la prima stagione di Creature Commandos. Con Superman già arrivato nelle sale e Peacemaker 2 in arrivo il mese prossimo, l'attenzione dei fan è ora rivolta ai prossimi titoli del DCU, tra cui Lanterns, Supergirl e Clayface, previsti per il 2026.

Tra i progetti attualmente in fase di sviluppo c'è anche un nuovo film dedicato a Wonder Woman, anche se la produzione non ha ancora rivelato né il nome della regista, né quello dell'attrice che interpreterà Diana Prince. Tuttavia, negli ultimi giorni ha preso piede online un'indiscrezione secondo cui i DC Studios starebbero cercando "un'interprete televisiva con un profilo simile a quello di Milly Alcock", protagonista di Supergirl: Woman of Tomorrow.

James Gunn risponde alle voci sul casting

Attraverso il suo profilo Threads, James Gunn ha voluto smentire direttamente l'indiscrezione, chiarendo il suo approccio al casting: "No", ha risposto secco. "E non sceglierei mai un ruolo importante in base al background dell'attrice, che si tratti di TV, cinema o altro. Si tratta solo di scegliere la persona più adatta per il ruolo. Milly Alcock è stata scelta perché era perfetta per Supergirl, non per il suo curriculum".

Wonder Woman 1984: character poster per Gal Gadot

Il filmmaker ha poi aggiunto che non è ancora iniziato il casting per Wonder Woman, sottolineando come il progetto sia ancora in una fase molto preliminare: "Non inizieremo nemmeno a parlarne finché non sarà pronta la sceneggiatura".

Inoltre, in un recente articolo Variety ha sostenuto che il film dedicato a Wonder Woman sarebbe entrato in una fase di "accelerazione" presso Warner Bros., ipotizzando un'uscita precedente a Superman 2, ancora non confermato ufficialmente. Gunn ha però corretto la narrazione, spiegando: "È una priorità per noi, ma non parlerei di accelerazione. Non gireremo nulla finché la sceneggiatura non sarà all'altezza".

Wonder Woman 1984: Gal Gadot usa il Lazo della Verità in una scena

Parallelamente al film, resta in fase di sviluppo anche Paradise Lost, la serie ambientata sull'isola di Themyscira, molto prima della nascita di Diana. Il progetto, descritto in origine come un fantasy epico in stile Il trono di spades, è stato annunciato nel 2023 ma da allora non sono arrivati aggiornamenti significativi. Resta però tra i titoli chiave nella roadmap del nuovo DC Universe, anche se al momento non ha ancora una data di uscita fissata.