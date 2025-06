I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal è cosciente delle critiche: "Massacrato più che per ogni altro ruolo"

Troppo vecchio e con troppa peluria sul volto per fan dei fumetti duri e puri, ma Pedro Pascal non si lascia turbare dalle critiche preventive sulla sua scelta nei panni di Mr. Fantastic.

I fantastici 4: Gli inizi uscirà nei cinema italiani il 23 luglio, ma molti fan dei fumetti Marvel non si sono fatti scrupoli a bollare come inadatta la scelta di Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards. Pascal non è l'incarnazione perfetta del Mister Fantastic ideale nella mente dei lettori, e l'attore cileno ne è perfettamente consapevole.

In un'intervista per Vanity Fair, Pedro Pascal ha ammesso di essere a conoscenza delle lamentele che gli sono state rivolte dopo l'ingaggio nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic. "Sono emozionato perché il film riflette quello che era il nostro obiettivo comune, ovvero tutti i nostri fottuti cuori su un piatto d'argento all'interno di questo genere. Non si sa mai se la gente sarà disgustata dal tuo cuore o no", ha dichiarato. "Sono consapevole del malcontento che ha accompagnato la mia scelta più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto. 'È troppo vecchio. Non è adatto. Deve radersi'".

Pedro Pascal con gli altri membri della Prima Famiglia Marvel

La fatica di essere un supereroe

L'età di Pedro Pascal non sembra essere un problema per i produttori dei Marvel Studios. Nei mesi che hanno preceduto l'annuncio del casting de I Fantastici 4: Gli Inizi, quasi ogni attore tra i 30 e i 50 anni è stato preso in considerazione per il ruolo di Reed Richards. I rumor si sono concentrati a lungo su Adam Driver, definito la prima scelta per lo studio, ma anche Dev Patel, Diego Luna, Penn Badgley, Matt Smith, Glenn Howerton ed Henry Cavill sono finiti nel mirino dello studio.

Nonostante abbia interpretato Kilgrave in Jessica Jones, Anche l'inglese David Tennant è stato preso in considerazione per il celebre personaggio. A maggio, l'attore aveva dichiarato di essere interessato al ruolo, pur dichiarandosi "molto contento" che la scelta fosse ricaduta su Pedro Pascal.

"Per quanto riguarda i supereroi, avevo messo gli occhi su Reed Richards, ma sfortunatamente sembra che abbiano preso una direzione diversa. Se proprio deve essere qualcun altro, sono molto contento che sia Pedro Pascal", ha dichiarato l'attore al MCM Comic Con.

Tra le critiche dei fan e l'invidia dei colleghi, fortunatamente Pascal ha trovato un alleato nel veterano dell'MCU Robert Downey Jr, entusiasta del collega.

"È così generoso e accogliente che ti senti subito pronto ad avere paura, a provare fame, a essere indeciso" ha confessato.

Diretto da Matt Shakman, I Fantastici 4: Gli Inizi uscirà nelle sale italiane il 23 luglio come primo film della Fase 6 dell'MCU.