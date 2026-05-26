Belen Rodriguez, ore di paura: poi arriva la notizia che rassicura i fan

Momenti di forte preoccupazione per Belen Rodriguez nelle ultime ore. La conduttrice argentina è stata soccorsa nella sua abitazione milanese dopo alcune segnalazioni dei vicini, che avevano sentito richieste di aiuto provenire dall'appartamento. Dopo il ricovero al Policlinico di Milano, però, è arrivata una notizia rassicurante: la showgirl è stata dimessa e le sue condizioni sarebbero considerate buone.

Il ricovero dopo l'allarme dei vicini

L'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario a casa di Belen si era reso necessario dopo alcune segnalazioni arrivate dai vicini della showgirl, che avrebbero sentito richieste di aiuto provenire dall'appartamento.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l'accesso all'abitazione non sarebbe stato immediato. I soccorritori, infatti, non sapevano se Belen Rodriguez fosse sola in casa oppure in compagnia.

Belen e Maria De Filippi

Dopo una lunga mediazione, la conduttrice avrebbe aperto la porta acconsentendo al ricovero volontario presso il Policlinico per verificare il suo stato di salute. Gli operatori sanitari hanno descritto la situazione iniziale di Belen come "confusionaria", facendo aumentare la preoccupazione dei fan.

La buona notizia: Belen torna a casa

Nelle ultime ore, però, sarebbe arrivato il tanto atteso aggiornamento positivo. La showgirl avrebbe lasciato l'ospedale dopo che le sue condizioni sono state giudicate buone dai medici, come comunicato dall'Ufficio Stampa del Policlinico di Milano a Fanpage. Una notizia rassicurante per i fan di Belen Rodriguez, che sui social hanno continuato a manifestare affetto e sostegno all'ex moglie di Stefano De Martino.

Il momento difficile dopo la mancata conduzione dell'Isola dei Famosi

Il ricovero sarebbe arrivato in un momento particolarmente delicato dal punto di vista personale e professionale. Nella giornata di ieri, infatti, era circolata l'indiscrezione secondo cui Selvaggia Lucarelli sarebbe stata scelta per la conduzione de L'Isola dei Famosi, superando proprio Belen Rodriguez, considerata fino a poche settimane fa la favorita.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la notizia avrebbe avuto un forte impatto emotivo sulla showgirl: "Belen Rodriguez è fuori dall'Isola e lo ha scoperto sabato mattina. La sua reazione è stata devastante e grave". Il giornalista ha parlato di lacrime, sconforto e di un periodo particolarmente complicato per la conduttrice argentina.

Il racconto dell'attacco di panico sui social

Solo poche settimane fa, Belen Rodriguez aveva raccontato sui social di aver vissuto un violento attacco di panico notturno. La showgirl aveva spiegato di aver assunto farmaci calmanti pur di riuscire a partecipare a un evento organizzato da Vanity Fair Italia, durante il quale alcuni presenti l'avevano descritta particolarmente confusa e provata.