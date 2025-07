Batman e Wonder Woman: nuovi aggiornamenti dai DC Studios confermano lo sviluppo dei film

I DC Studios continuano a espandere il nuovo Universo DC con due dei suoi personaggi più amati. In una recente intervista concessa al New York Times, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha confermato che i film su Batman e Wonder Woman sono attualmente in fase di sviluppo attivo, con le sceneggiature in lavorazione e i team creativi già operativi.

"Supergirl è già stato girato. Stanno lavorando su Wonder Woman. Stanno lavorando su Batman", ha dichiarato Zaslav, sottolineando come la nuova direzione strategica guidata da James Gunn e Peter Safran stia dando finalmente forma a un universo coeso e a lungo termine.

James Gunn: "Nessun via libera senza una sceneggiatura eccellente"

In un'intervista separata con Urbana Play, James Gunn - co-presidente dei DC Studios - ha confermato che i progetti di The Brave and the Bold e del nuovo film su Wonder Woman sono entrambi in fase di scrittura.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

"Niente verrà realizzato finché la sceneggiatura non sarà davvero pronta. Entrambe sono attualmente in fase di stesura e, se funzionano, passeremo rapidamente alla produzione", ha spiegato Gunn. "Non inizierò mai a girare qualcosa se prima non ho una sceneggiatura che considero eccezionale, soprattutto per personaggi di questo calibro".

The Brave and the Bold introdurrà un nuovo Batman e segnerà l'ingresso di Damian Wayne come Robin nel DCU. Il film, affidato alla regia di Andy Muschietti, sarà il primo ad esplorare dinamiche familiari all'interno dell'universo di Gotham.

Il nuovo capitolo dedicato a Wonder Woman, invece, amplierà l'universo di Themyscira e proseguirà la storia di Diana Prince, sebbene non siano stati ancora diffusi dettagli sul cast o sulla trama.

Zaslav ha lodato l'operato di Gunn e Safran, sottolineando come il successo del recente Superman - diretto dallo stesso Gunn - abbia inaugurato una nuova fase positiva per lo studio. Il film, interpretato da David Corenswet, ha incassato oltre 120 milioni di dollari nel primo weekend, contribuendo a una striscia di cinque successi consecutivi per Warner Bros.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot usa il Lazo della Verità in una scena

"La DC era rimasta indietro per anni", ha affermato Zaslav. "Ora rappresenta la nostra più grande opportunità strategica nel settore dell'intrattenimento".

Sotto la nuova gestione creativa, i DC Studios stanno puntando a produzioni di alta qualità, con l'obiettivo di costruire un universo narrativo solido e coinvolgente, capace di rilanciare i suoi eroi storici per una nuova generazione di spettatori.