I Fantastici Quattro - Gli inizi divide la critica, ma per molti è il miglior reboot Marvel

Sono comparse nelle scorse ore sui social le prime reazioni a I Fantastici Quattro - Gli inizi, dopo che i Marvel Studios hanno tolto l'embargo sul film diretto da Matt Shakman.

Dopo la première a Los Angeles, i critici hanno iniziato a pubblicare le prime reazioni al reboot del Marvel Cinematic Universe. Il film ha convinto i primi spettatori?

Le reazioni a I Fantastici Quattro - Gli inizi

I fan della Prima Famiglia Marvel saranno contenti di sapere che le prime recensioni sono molto positive, anche se non mancano, come sempre accade in questi casi, le critiche.

Gli appunti che vengono fatti principalmente riguardano alcune battute che rovinerebbero i momenti drammatici del film e la sceneggiatura che sarebbe poco approfondita.

Un utente ha scritto che il film "è molto diverso dal solito. I personaggi vengono prima di tutto, con uno stile visivo distintivo e un'attenzione meno rivolta all'azione e più a coinvolgere lo spettatore nella storia degli eroi al centro del racconto. L'amore di una madre per suo figlio che guida il climax ha colpito anche me, devo ammetterlo".

Tra i commenti negativi c'è chi sostiene che il film "non è terribile ma fa appena abbastanza per poter essere consigliato allo spettatore medio e per mantenere l'universo cinematografico in una direzione positiva".

La nuova avventura dei Fantastici Quattro

Ambientato in un universo alternativo degli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi racconta la storia della Prima Famiglia Marvel, composta da Reed Richards/Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/la Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/la Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach).

Il gruppo deve proteggere la Terra dalla minaccia cosmica di Galactus (Ralph Ineson), accompagnato dal suo enigmatico araldo Silver Surfer (Julia Garner), affrontando anche i problemi e le tensioni all'interno del gruppo.

Il team dei Fantastici Quattro ne I Fantastici Quattro - Gli inizi

Nel cast anche Paul Walter Hauser e Mark Gatiss, con Matthew Wood che presta la voce a H.E.R.B.I.E.