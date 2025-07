Wonder Woman: il reboot prende slancio ai DC Studios, mentre il sequel di Superman può attendere

Il futuro cinematografico dell'universo DC comincia a delinearsi con maggiore chiarezza dopo il debutto nelle sale di Superman, diretto da James Gunn. Il film ha ottenuto risultati discreti al box office, superando i 220 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo ai vertici della Warner Bros. e a consolidare la visione a lungo termine pensata dai DC Studios per il nuovo corso del franchise.

Nonostante alcuni analisti abbiano descritto l'apertura come leggermente sotto le aspettative, il primo capitolo del nuovo DCU sembra aver gettato basi solide. Tuttavia, a sorpresa, un possibile sequel diretto con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio non appare tra le priorità immediate dello studio. Al contrario, secondo quanto riportato da Variety, l'attenzione di Gunn, Peter Safran e del team si starebbe ora spostando con decisione su un altro pilastro dell'universo DC: Wonder Woman.

La nuova Wonder Woman prende forma

Stando a quanto riferito da diverse fonti vicine alla produzione, i DC Studios starebbero accelerando lo sviluppo di un reboot dedicato all'amazzone di Themyscira. Il progetto ha preso slancio nelle ultime settimane, e pare che la sceneggiatura - di cui non è stato ancora svelato l'autore - stia incontrando il favore dei produttori esecutivi. Un segnale chiaro che la pellicola potrebbe diventare una priorità assoluta nella fase due del DCU.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

In attesa di un annuncio ufficiale, resta da capire chi erediterà lo scettro di Wonder Woman. Gal Gadot, volto iconico del personaggio dal 2016, non dovrebbe tornare nel ruolo. La conferma non è ancora arrivata, ma tutte le indicazioni portano verso una nuova attrice e una nuova direzione narrativa.

Inizialmente, un terzo capitolo con Gal Gadot e la regista Patty Jenkins era in fase di sviluppo, ma il progetto è stato accantonato dopo l'arrivo di Gunn e Safran alla guida dei DC Studios. Jenkins avrebbe deciso di abbandonare il progetto in seguito alle modifiche richieste allo script, giudicato poco convincente dai dirigenti dello studio. Alcune fonti parlano di problemi legati all'evoluzione del personaggio, simili a quelli già emersi in Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Ora, con un reboot completo all'orizzonte, diversi nomi cominciano a circolare tra i fan. Tra questi, quello di Melissa Barrera, star di Scream e attrice molto amata dal pubblico, la quale ha risposto con entusiasmo ai rumor in un'intervista a A Shot Magazine.

"Chiunque ottenga il ruolo, spero solo che riesca davvero a incarnare l'essenza del personaggio. È un'opportunità enorme per dare un esempio positivo e lasciare un impatto oltre lo schermo", ha dichiarato Barrera.

E nel frattempo, cosa ne sarà di Superman?

Anche se la Warner Bros. ha già delle opzioni contrattuali per riportare sullo schermo Corenswet e Rachel Brosnahan (nei panni di Lois Lane), un annuncio ufficiale sul sequel di Superman potrebbe richiedere ancora tempo. Gunn e Safran sembrano decisi a costruire il nuovo universo con cautela, valutando ogni passo prima di consolidare i personaggi chiave.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Nel frattempo, lo studio ha mostrato entusiasmo anche per altri progetti in cantiere, tra cui The Batman 2, di cui Matt Reeves ha consegnato una prima bozza di sceneggiatura molto apprezzata internamente.

Insomma, mentre il futuro del DCU prende forma, è chiaro che Wonder Woman sarà uno dei prossimi grandi protagonisti di questa nuova fase dell'universo condiviso targato DC Studios.