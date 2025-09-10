Peacemaker: John Cena non era la prima scelta di James Gunn, il regista voleva una star del MCU

John Cena è la star della serie Peacemaker e, in una nuova intervista, James Gunn ha rivelato che non era la sua prima scelta per il ruolo.

Il filmmaker ha condiviso il retroscena durante un'apparizione al The Howard Stern Show, raccontando che inizialmente voleva coinvolgere un attore che fa parte del MCU.

Un ruolo scritto per una star del MCU

James Gunn ha raccontato che aveva scritto la parte di Peacemaker pensando a Dave Bautista, l'interprete di Drax nella trilogia Marvel dedicata alla avventure dei Guardiani della Galassia.

Il filmmaker ha sottolineato: "Ho scritto il personaggio per lui e gli abbiamo offerto il ruolo, ma aveva ricevuto l'offerta di recitare in due film e noi non potevamo pagarlo molto, quindi ha dovuto andare dove c'erano i soldi".

Bautista non ha quindi avuto la parte nel film The Suicide Squad - Missione Suicida e nella serie tv. Gunn ha così contattato John Cena: "Sono sempre stato un suo fan, in particolare dopo Un disastro di ragazza, ho pensato che fosse così divertente in quel film".

Il regista ha continuato ricordando: "L'ho incontrato, abbiamo parlato, siamo diventati immediatamente amici e da allora ho lavorato con lui più volte rispetto a ogni altro attore. Ho realizzato due stagioni di Peacemaker, Suicide Squad, e faremo altri progetti insieme. Lui è una persona fantastica, un attore incredibile".

James ha ammesso: "Penso realmente di amare lo show di Peacemaker più di ogni altra cosa che abbia mai realizzato".

I protagonisti della seconda stagione

Nel cast della seconda stagione ci sono anche Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Jennifer Holland che è Emilia Harcourt, Steve Agee nei panni di John Economos, Nhut Le che interpreta Judomaster, e Robert Patrick nei panni di August 'Auggie' Smith/White Dragon.

Tra gli interpreti spazio anche a Tim Meadows nel ruolo di Langston Fleury e Michael Rooker nei panni di Red St. Wild.

La trama della nuova stagione anticipa semplicemente che Peacemaker farà fatica a riconciliare il suo passato con quello che considera il suo scopo nella vita, il tutto mentre continua a lottare contro il male nel suo tentativo di raggiungere la pace a ogni costo.

La serie DC è disponibile in Italia grazie a TIMVision e bisognerà attendere per scoprire quando tornerà sui nostri schermi.