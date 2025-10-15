Peacemaker 2: James Gunn condivide la sua reazione alle critiche rivolte al season finale

L'episodio finale della stagione 2 di Peacemaker è stato accolto dai fan della DC in modo piuttosto negativo e James Gunn ha commentato la reazione sui social media, ribadendo di non essere sorpreso e nemmeno turbato dai commenti.

La serie con star John Cena si è attualmente conclusa con la puntata intitolata Full Nelson, ancora inedita in Italia, quindi non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni .

Le critiche al season finale

Nell'episodio Peacemaker si ritrova sul misterioso pianeta Salvation, che Rick Flag Senior vuole usare come prigione per metaumani.

Il protagonista della serie è quindi solo in un mondo che non conosce e sembra molto pericoloso.

James Gunn, che ha ideato la serie ed è inoltre a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, aveva spiegato che gli eventi mostrati e le location introdotte nell'episodio saranno davvero importanti nel futuro dei progetti DC Universe.

Molti fan, tuttavia, non avevano apprezzato il season finale sostenendo che sia la puntata peggiore dell'intera serie, avendo deluso le aspettative di chi credeva avrebbe proposto molte sorprese o apparizioni a sorpresa.

Aver lasciato in sospeso la storia senza la certezza di un rinnovo per un terzo capitolo, inoltre, non è stata una scelta molto amata dagli spettatori.

Come ha reagito il filmmaker alle critiche

James Gunn, rispondendo ad alcune domande dei fan della DC sui social, ha confermato di aver letto le critiche rivolte all'episodio, ma di non essere particolarmente preoccupato: "Non tutti possono amare tutto. Amo l'episodio, ma capisco che non tutti la pensano come me ed è completamente corretto".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La reazione del regista alle critiche, che potete leggere nella nostra precedente notizia, conferma che l'ideatore di Peacemaker sta cercando di gestire il futuro del DC Universe seguendo le proprie idee e, al tempo stesso, prestando attenzione alle richieste dei fan. Per ora, tuttavia, non è possibile sapere con certezza quando sarà possibile rivedere in azione il personaggio interpretato da John Cena e in che modo si evolverà la storia di Peacemaker, dando spazio a ogni teoria e ipotesi riguardanti le sue possibili apparizioni future sul piccolo o sul grande schermo.