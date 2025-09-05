Peacemaker 2, colpo di scena: James Gunn riporta in vita un personaggio del DCEU che ora è canonico

Nel corso dell'ultimo episodio i fan del DCU hanno avuto una grandissima sorpresa con il ritorno in scena di un personaggio morto nel precedente universo condiviso

L'episodio di Peacemaker andato in onda la notte scorsa si intitola neanche troppo velatamente "Another Rick Up My Sleeve" e, nel caso non fosse chiaro, ha visto il ritorno di uno dei personaggi del vecchio e ormai defunto DCEU introdotto dallo stesso James Gunn.

Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete incappare in spoiler pesanti della trama della serie, che con questa seconda stagione si sta immettendo stabilmente all'interno della storyline del nuovo DC Universe già iniziata da Creature Commandos e da Superman al cinema.

Avrete già indovinato che il personaggio di cui stavamo parlando altri non è che il Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman. All'inizio dell'episodio, scopriamo che lui ed Emilia Harcourt avevano una relazione poco prima che lui fosse inviato a Corto Maltese in The Suicide Squad - Missione Suicida, uscito nelle sale nel 2021. È lì che è morto (per mano di Chris Smith), e la scena conferma che Rick tradiva June Moon. Questo rende lei e Suicide Squad del 2016 canonici, e visto che lui temeva che rompere con l'ex Enchantress potesse farla impazzire di nuovo, non possiamo fare a meno di chiederci cosa sia successo quando è stato ucciso.

Cosa sta succedendo nella realtà alternativa di Peacemaker?

In questa timeline alternativa, Chris scopre che il Peacemaker che ha ucciso è un eroe amatissimo, così come suo fratello e suo padre. Cerca Emilia in questo mondo e scopre che lei sta frequentando Rick Flag Jr., che è vivo e vegeto. È un po' goffo e maldestro e osserva impacciato la sua ragazza che flirta con Peacemaker. Kinnaman non ha molte scene, ma si diverte chiaramente a interpretare una versione molto diversa di questo personaggio.

In seguito, Peacemaker interpreta il ruolo dell'eroe sconfiggendo i Sons of Liberty e salvando la situazione, con grande gioia di Emilia, che rimane molto colpita. Tornando nel DCU, Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, ha il compito di dare la caccia a Eagly, e Judomaster ritorna.

Chris, nel frattempo, torna nel DCU proprio mentre l'A.R.G.U.S. si avvicina, pronta ad arrestarlo su ordine di Rick Flag Sr. La domanda ora è: l'antieroe riuscirà a sfuggire alle loro grinfie e a crearsi una nuova casa in quella realtà alternativa? Dovremo aspettare i prossimi episodi e vedere cosa accadrà.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Peacemaker sarà fondamentale per il sequel di Superman

Nonostante i progetti siano nati completamente slegati tra loro, ci sono diversi riferimenti nella serie al film di James Gunn uscito questa estate nelle sale che ha incassato oltre 600 milioni di dollari al box-office. Lo stesso Gunn ha poi annunciato pochi giorni fa il sequel della pellicola, Man of Tomorrow, che sarà invece strettamente legato alla seconda stagione di Peacemaker.

"Guardate il prequel di Man of Tomorrow, ovvero la seconda stagione di Peacemaker, in onda con un nuovo episodio stasera su HBO Max", ha dichiarato il regista, chiaramente per invogliare quanti non lo stessero già facendo a guardare i nuovi episodi della serie di questo eccitante DC Universe. Il sequel di Superman arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.