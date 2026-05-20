I Cavalieri dello Zodiaco, brucia il cosmo... al McDonald's: arriva la collaborazione giapponese

Il colosso del fast food ha svelato una nuova, divina partnership per celebrare il 40° anniversario del leggendario franchise di Masami Kurumada. Il menu prevede tre panini speciali a base di ingredienti regionali giapponesi e uno spot pubblicitario anni '80.

I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo ma dentro un vassoio. Dopo i misteriosi indizi diffusi la scorsa settimana, McDonald's Japan ha confermato ufficialmente il lancio di una nuova collaborazione a tempo limitato dedicata alla saga di Athena, che debutta nei punti vendita proprio oggi.

Il menu di Athena: formaggio, sesamo nero e burro di uova di pesce

I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) stanno per espandere il proprio cosmo fino all'interno di un vassoio. Dopo i misteriosi indizi diffusi la scorsa settimana, McDonald's Japan ha confermato ufficialmente il lancio di una nuova collaborazione a tempo limitato dedicata alla saga di Athena, che debutta nei punti vendita proprio oggi.

L'operazione punta tutto su tre nuove ricette dai profili aromatici decisamente decisi e insoliti, ispirati a diverse eccellenze culinarie delle regioni giapponesi. I panini verranno serviti all'interno di speciali incarti a tema, pronti a diventare pezzi da collezione per gli appassionati.

La linea temporanea reinterpreta alcuni dei classici della catena attraverso ingredienti premium locali:

Hokkaido Jaga Cheese Teriyaki: un burger di maiale glassato con la classica salsa teriyaki alla soia, arricchito da una crema ai quattro formaggi provenienti direttamente dalle fattorie lattiere dell'Hokkaido e da una fetta di cheddar bianco.

un burger di maiale glassato con la classica salsa teriyaki alla soia, arricchito da una crema ai quattro formaggi provenienti direttamente dalle fattorie lattiere dell'Hokkaido e da una fetta di cheddar bianco. Nagoya Meibutsu Tebasakifu Kurogoma Juicy Chicken: una cotoletta di pollo fritto croccante, accompagnata da una glassa dolce e salata al sesamo nero che richiama le famose alette di pollo (tebasaki) tipiche della città di Nagoya.

una cotoletta di pollo fritto croccante, accompagnata da una glassa dolce e salata al sesamo nero che richiama le famose alette di pollo (tebasaki) tipiche della città di Nagoya. Hakata Mentai Butter Teriyaki: simile nella base di carne al panino dell'Hokkaido, ma caratterizzato da uno speciale burro aromatizzato al mentaiko (uova di pollock piccanti e marinate), una vera istituzione gastronomica della zona di Hakata.

Lo spot virale con Pegasus (e la sigla originale)

Per lanciare la campagna, McDonald's ha pubblicato un video promozionale decisamente sopra le righe. Il protagonista dello spot è il celebre comico giapponese Seiya Ishikawa (membro del duo Shimofuri Myōjō), scelto per l'ovvia omonimia con l'eroe della serie.

Nello spot, Ishikawa indossa l'armatura di Pegasus ed esegue i leggendari colpi del Cavaliere con la stessa energia esplosiva dell'anime, mentre in sottofondo risuonano le note di "Pegasus Fantasy", la storica e amatissima sigla di apertura della serie del 1986. Una mossa nostalgica azzeccatissima, considerando che l'opera originale ha debuttato su carta nel 1985 prima di conquistare il Giappone, l'Europa e l'America Latina.

Non si tratta della prima volta che il colosso di Chicago stringe alleanze con il mondo dell'animazione giapponese - basti pensare alle storiche campagne dedicate a Mobile Suit Gundam - ma questa unione con i protettori di Athena sembra avere tutte le carte in regola per mandare in orbita i fan. Resta solo un grande rammarico: per assaggiare il Fulmine di Pegasus in versione gastronomica, stavolta, toccherà viaggiare fino a Tokyo. Almeno per ora.